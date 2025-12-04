Los atletas tumban a los modernos: el salto de longitud seguirá como siempre

El 31 por ciento. Con esa cifra comenzó todo. «No me gusta que un tercio de los saltos de longitud acaben en nada. Creo que no es bueno para el público, para la afición al atletismo». Sebastian Coe, el líder mundial del deporte rey, ... aquel mediofondista que flotaba en las pistas hace medio siglo, quería innovar, quería que los saltos se midieran desde el sitio donde el pie impulsa en la tabla de batida. Quería eliminar los intentos nulos, la plastilina, las banderas rojas. Pero ha perdido. Han sido los atletas, los propios saltadores, los que han tumbado la iniciativa, el proyecto piloto que pretendía que hubiera una zona abierta de batida y que el salto se midiera desde el punto exacto de la impulsión.

Jon Ridgeon, CEO de World Athletics, ha sido claro al anunciar el cierre del proyecto. «Al final no hemos querido ir a la guerra contra nuestro grupo más importante: los atletas. Ellos no han querido abrazar esta innovación y este proyecto se cierra. Punto y final».

Léster Lescay, líder español del año en longitud con 8,21 metros, señala a ABC que «es mejor que hayan suprimido esta idea. Bajo mi punto de vista es preferible dejar la norma como está ahora. Para mi, la tabla es lo que realmente le da la esencia al salto de longitud».

Raúl Chapado, presidente de la Federación Española, no era tan opuesto al proyecto. El extriplista abulense explica que «había algún sistema para innovar que parecía prometedor, pero la falta de apoyo por parte de los saltadores ha sido determinante y World Athletics ha optado, con responsabilidad, por no implantar cambios sin su respaldo. Aún así, pienso que debemos seguir buscando innovaciones que hagan más atractivo el atletismo».

«Han hecho bien», señala Ramón Cid, plusmarquista nacional de triple salto. «Han sabido escuchar a los saltadores y han rectificado. Al final aquí no sólo se trata de quién salta más lejos. Es también muy importante la precisión, como cuando saltas un río o de un acantilado a otro. Si fallas en donde hay que poner el pie, ¡pues te caes!».

«Es como si se le hubiera ocurrido a mi madre»

La opinión en unánime entre los saltadores. A las voces en contra, a veces muy duras, de atletas como María Vicente, Tentoglu, Carl Lewis o Pedroso, se suma la de Antonio Corgos, plusmarquista nacional de longitud. «Han acertado al cien por cien. No he escuchado a ningún atleta de los que compiten actualmente que esté a favor de ese cambio. Realmente, a mi no me disgusta que haya nulos: es parte del juego. Al fin y al cabo, esta idea no partía de los saltadores sino de Sebastian Coe, un atleta de 800 metros… o sea, es como si se le hubiera ocurrido a mi madre».

Juanjo Azpeitia, el hombre que descubrió y cinceló el talento de Yago Lamela, el mejor saltador español de la historia, también está de acuerdo con la cancelación de la idea. «Una de las características del salto es hacerlo desde un punto de referencia. Y esto también se entrena. Porque no es fácil hacerlo con precisión cuando vas al máximo de tu velocidad». Azpeitia, que saltó 7,68 hace más de medio siglo, añade otro factor: «además, esas nuevas tablas, aquí, en Oviedo, ¿Quién las iba a poner? ¡si no tenemos ni las tablas normales de ahora!…aquí se hace todo a ojo».