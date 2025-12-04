Suscribete a
Atletismo

Los atletas tumban a los modernos: el salto de longitud seguirá como siempre

Logran frenar la propuesta de World Athletics de que el salto se mida desde la batida

Orlando Ortega: «Ha sido muy doloroso intentar volver y no conseguirlo»

Léster Lescay
Léster Lescay REUTERS
Ignacio Romo

Ignacio Romo

El 31 por ciento. Con esa cifra comenzó todo. «No me gusta que un tercio de los saltos de longitud acaben en nada. Creo que no es bueno para el público, para la afición al atletismo». Sebastian Coe, el líder mundial del deporte rey, ... aquel mediofondista que flotaba en las pistas hace medio siglo, quería innovar, quería que los saltos se midieran desde el sitio donde el pie impulsa en la tabla de batida. Quería eliminar los intentos nulos, la plastilina, las banderas rojas. Pero ha perdido. Han sido los atletas, los propios saltadores, los que han tumbado la iniciativa, el proyecto piloto que pretendía que hubiera una zona abierta de batida y que el salto se midiera desde el punto exacto de la impulsión.

