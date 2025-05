Una atleta trans de 16 años sacude Estados Unidos: avioneta de protesta, amenaza de Trump y dos medallas de oro en sus pruebas

El atletismo estadounidense vive desde el viernes en medio de un gran escándalo. Los Campeonatos escolares de California, una de esas competiciones agradables, tranquilas, donde se vive el entusiasmo de los jóvenes atletas de la 'High School', y en los que los ojeadores de ... las universidades acuden para tomar nota de los futuros talentos, arrancaron en medio de una enorme polémica. Una atleta transgénero, A.B. Hernández, de 16 años, que defiende la camiseta de la Jurupa Valley High School, ha causado un enorme revuelo con su participación. Se clasificó primera en la ronda eliminatoria de tres especialidades: triple salto, altura y longitud. Y lo hizo en medio de grandes protestas protagonizadas en la pista por rivales, padres y entrenadores.

La controversia que ha generado la participación de Hernández es tan grande que, durante la primera jornada de los campeonatos, una avioneta sobrevoló el pequeño estadio de Clovis (California) durante más de una hora con una pancarta en la que se leía 'No boys in girls sports' (Deportes de chicas sin chicos). Se llevaron a cabo más protestas fuera del estadio, aunque minoritarias, con pancartas como 'Salvemos el deporte de chicas' o 'XX no es lo mismo que XY'.

La polémica arrancó el pasado miércoles cuando el presidente Donald Trump aludió al 'caso Hernández'. Tres días antes de los campeonatos, el presidente de los Estados Unidos amenazó con retirar fondos federales a California, en línea con lo prometido en su campaña, cuando avisó que «sacaría a los hombres del deporte femenino». En una publicación en redes sociales, Trump ha escrito que «como hombre era un atleta inferior a la media, como mujer es prácticamente imbatible».

Dos medallas de oro

No lo han tenido fácil los dirigentes del deporte californiano estos días. Las jornadas previas al campeonato estatal se han vivido entre las presiones de entrenadores y padres, opuestos a la participación de Hernández, y las demandas de los grupos activistas a favor de los derechos transgénero. Las autoridades del deporte californiano decidieron llegar a un acuerdo intermedio al anunciar que, si Hernández triunfa en sus pruebas este fin de semana, adjudicarán otra medalla de oro a la segunda clasificada. Se trata, en realidad, de situar a las atletas transgénero en una nueva categoría. El viernes Hernández sufrió insultos desde la grada mientras realizaba sus intentos en salto de altura.

El doctor José Antonio López Calbet, catedrático de Fisiología del ejercicio de la Universidad de Las Palmas, indica a ABC que «aquí siempre hay dos tipos de posicionamientos. Por un lado, el plano ideológico-político, que tiene en cuenta la inclusividad y los aspectos sociales. Por otro lado, un plano centrado exclusivamente en aspectos fisiológicos».

Según Calbet, desde el punto de vista del rendimiento deportivo puro, no hay discusión alguna acerca de las ventajas en una atleta trans porque «es imposible revertir completamente esas diferencias con tratamientos hormonales ya que no sólo se deben a las hormonas sino que están presentes incluso desde el desarrollo embrionario: por eso pesan más los recién nacidos varones. además, los niños van a crecer más y van a tener una mayor estatura en promedio. Son cambios irreversibles. Desde la concepción ya hay diferencias».

López Calbet estima que «desde el punto de vista social, en Estados Unidos antes se favorecía la inclusividad y ahora parece que hay un posicionamiento de vuelta a lo anterior. Pero al margen de la parte política o ideológica, lo indudable es que en estos casos de atletas que han transicionado a mujer, existe una diferencia física indudable e irreversible. Y, por ejemplo, de cara al salto de altura, esto es especialmente relevante».

Los Campeonatos Escolares de California continúan este sábado y el domingo. Hernández se ha clasificado para disputar tres finales: salto de altura, triple y longitud. Se esperan 40 grados hoy en el Veterans Memorial Stadium de Clovis, una pequeña ciudad cercana a Fresno. Temperaturas altas en la pista y fuera de ella.