Golf

Andrea Revuelta, el alma de otra generación de oro del golf español

La madrileña (19 años) firma un primer curso de ensueño con Stanford y con el título europeo ganado por España

Andrea Revuelta
Miguel Ángel Barbero

La facilidad con la que salen golfistas victoriosos en España nunca deja de sorprender. Primero, por la escasez de jugadores y campos que hay en relación con otros países más poderosos y, después, porque las generaciones nunca se agotan. La buena labor de base que ... se realiza en cada escalón de la pirámide de formación (clubes, federaciones autonómicas y española) hace que se descubra pronto el talento y que luego el trabajo constante haga el resto para forjar nuevos campeones. Y con las chicas esta rueda nunca se para, como se demuestra con el último oro Europeo ganado por equipos y con el podio absoluto en el individual.

