Remo de Mar

Ander Martín, plata en el Mundial de remo de mar

El alicantino vuelve a brillar en la disciplina que se estrenará en el programa olímpico en Los Ángeles 2028

Ander Martín: «Soy ambicioso, voy a pico y pala a por el oro olímpico»

Ander Martín, durante el Mundial
Ander Martín, durante el Mundial Federemo

El alicantino Ander Martín (Torrevieja, 2000) se ha proclamado subcampeón mundial de remo de mar en la modalidad beach sprint, que será olímpica a partir de los próximos Juegos de Los Ángeles 2028. Después de una gran actuación en la costa de Manavgat, a las ... afueras de Antalya (Turquía), el español solo sucumbió en la durísima jornada final ante el estadounidense Christofer Bak, defensor del título.

