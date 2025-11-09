Ander Martín, plata en el Mundial de remo de mar

El alicantino Ander Martín (Torrevieja, 2000) se ha proclamado subcampeón mundial de remo de mar en la modalidad beach sprint, que será olímpica a partir de los próximos Juegos de Los Ángeles 2028. Después de una gran actuación en la costa de Manavgat, a las ... afueras de Antalya (Turquía), el español solo sucumbió en la durísima jornada final ante el estadounidense Christofer Bak, defensor del título.

Martín, que hace dos semanas se proclamó también subcampeón de Europa en el mismo escenario turco, inició su competición el pasado jueves con un cuarto puesto en la cronometrada de clasificación, un resultado que le garantizó el pase directo a los octavos de final. Ya el sábado superó con autoridad al austriaco Leopold Wiesinger, clasificándose para la dura jornada dominical, en donde le esperaban tres regatas de máximo nivel. En cuartos doblegó al turco Kaan Aydin con una ventaja de algo más de dos segundos. Sin apenas tiempo para recuperar, afrontó una de las pruebas más exigentes del campeonato en su camino hacia el podio: un duelo directo ante el alemán Moritz Wolff, mejor tiempo en la cronometrada del jueves. En un duelo igualadísimo todo se resolvió en el sprint final, donde Wolff tropezó y cayó sobre la arena dejando el pase a la final en bandeja para el español.

Con la medalla asegurada, Martín pagó el esfuerzo en la final ante Bek y hubo de conformarse con la plata, un metal que suma a los dos oros logrados en el doble mixto junto a la olímpica Esther Briz en 2021 y 2022, y el bronce obtenido el pasado año con la misma compañera. Este 2025, en el que se ganó el derecho en el selectivo nacional a luchar por las medallas individuales, lo cierra de la mejor manera como primer paso en su camino hacia la medalla olímpica.