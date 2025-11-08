Ana Peleteiro se hace un «casoplón» y se burla de quienes la critican: «No es con el dinero que tú me das»

Hace una semana, Ana Peleteiro subió a su cuenta de TikTok una publicación con el siguiente mensaje: «En un añito estaremos mudándonos aquí. Que alguien me pellizque». Y la ilustró con varias fotos de la nueva casa que se construye en su pueblo, Ribeira ... (La Coruña). Un edificio de grandes dimensiones y con vistas al mar que ha provocado diferentes reacciones por parte de algunos de los más de 524.000 seguidores que tiene la atleta gallega en la citada red social.

Entre esas respuestas, unas cuantas que aluden al origen de los ingresos económicos de Peleteiro que le permiten afrontar el coste de dicha vivienda. Y la triplista, que rara vez rehúye una polémica, decidió responder a dichas críticas utilizando el mismo canal de comunicación. En concreto, publicó tres vídeos.

En el primero, muy breve, ejecuta un baile mientras se lee la siguiente frase sobreimpresionada: «Hay gente que vive criticando la silla que ocupas, pero cuidado, que como te levantes corren para sentarse en ella».

El segundo, también cortísimo, de nuevo musical. Con otro bailecito y otro mensaje: «Imagínate estar criticándome por hacerme la casa de mis sueños y yo mientras tanto estar tal que así miamoooor».

Y por fin, en el tercero, casi cinco minutos de vídeo donde sí habla. Y mucho. «La envidia y la crítica social es el día a día. Me da igual. Hay mucha gente amargada en su casa detrás del teléfono y viven para soltar sandeces por la boca o en este caso por los dedos. Hubo varios comentarios que me tocaron las narices», reconoce.

«La beca que yo cobro es pública y te aseguro que con esa beca no me estoy pagando esta casa. Eso no es ni el 10 por ciento de mis ingresos anuales. Tengo una economía que me he labrado yo a base de mucho trabajo, tengo tres empresas que funcionan muy bien y acumulo más de un millón de seguidores en redes, yo de las becas no vivo», afirma.

Y después de reconocer que las becas de la Asociación de Deportistas Olímpicos (ADO) que se pagan en España son mucho mejores que las de otros países, Peleteiro vuelve a su 'asunto', dirigiéndose de nuevo a quien o quienes la critican:

«Yo soy autónoma, tengo mis empresas, pago mis impuestos. Y con mis propios impuestos pago mi beca, la de otros deportistas, la sanidad que tenemos, la educación, la cultura, etc. Después de trabajar durante muchos años, a día de hoy, con 29 años, me puedo permitir hacerme la casa de mis sueños en la ciudad de mi infancia. No es gracias al dinero que supuestamente tú me das, que seguramente de tu parte sea muy poquito».