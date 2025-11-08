Suscribete a
ATLETISMO

Ana Peleteiro se hace un «casoplón» y se burla de quienes la critican: «No es con el dinero que tú me das»

«La beca que cobro no es ni el 10 por ciento de mis ingresos anuales», asegura la atleta gallega

Kipruto se lleva al esprint el final más reñido de la historia del maratón de Nueva York con Kipchoge decimoséptimo

Ana Peleteiro, en su publicación de TikTok
Ana Peleteiro, en su publicación de TikTok

A. L. Menéndez

Hace una semana, Ana Peleteiro subió a su cuenta de TikTok una publicación con el siguiente mensaje: «En un añito estaremos mudándonos aquí. Que alguien me pellizque». Y la ilustró con varias fotos de la nueva casa que se construye en su pueblo, Ribeira ... (La Coruña). Un edificio de grandes dimensiones y con vistas al mar que ha provocado diferentes reacciones por parte de algunos de los más de 524.000 seguidores que tiene la atleta gallega en la citada red social.

