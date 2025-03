La calidad de Fekir en sus vacaciones en la playa

Nabil Fekir disfruta de sus vacaciones en la costa, como hacen otros jugadores del Real Betis en estas semanas de verano. El internacional francés no disputa la Eurocopa , ya que no fue citado por Didier Deschamps, por lo que ha desconectado yéndose a la playa pero no deja de lado al balón.

Y así lo demostró en un vídeo que colgó en su perfil de Instagram en el que se ve a Fekir a pie de playa dándole toques a una pelota hasta enviársela de nuevo a un amigo sin dejarla caer y demostrando su calidad intacta incluso en estos días de asueto.

Fekir es uno de los jugadores más importantes del Real Betis, que este verano ha decidido no poner en el mercado al francés dado que Pellegrini ha solicitado que el zurdo no salga si no es por una oferta desorbitada, que no se espera en estos momentos.

El Betis ha confirmado hoy que Fekir y sus compañeros de la plantilla volverán al trabajo el próximo 5 de julio para pasar los pertinentes reconocimientos médicos previos al inicio de los entrenamientos y el viaje a Suiza del día 7 para la primera concentración de pretemporada .