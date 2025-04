La reacción de Canales al recordar su mote en el vestuario de la Real Sociedad

La amistad entre Sergio Canales y Aritz Elustondo será ya para la eternidad desde que ambos futbolistas coincidieron en las filas de la Real Sociedad. En aquellos años se fraguó una relación que ha ido más allá de lo profesional, también con Juanmi, y fruto ... de ello, al margen de las ocasiones que los tres futbolistas, junto a sus respectivas parejas, se han ido juntos de vacaciones, es la reacción de Canales cuando se le pregunta por el mote que Elustondo le puso en el vestuario del conjunto blanquiazul.

Y es que nombrarle a Canales la palabra 'Canabacín', provoca una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. Durante la entrevista que ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com mantuvieron con el cántabro, el santanderino comentó que «es que es un 'payasete'. Me gusta mucho la verdura y siempre estoy con eso. Me estaban buscando un mote y fue la primera tontería que se le ocurrió», recordaba entre risas. Siguió explicando que «somos muy amigos. Tengo muchos amigos allí. Son un grupo muy bueno. Al final es lo que sale adelante, cuando tienes un grupo de buenas personas, con ganas e ilusión es mucho más fácil todo».

Elustondo, por su parte, también declaraba a ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com que «siempre me he metido con él y con las verduras y ahora a mí me encantan. ES un pozo sin fondo, come muchísimo y está en plena forma. Todo lo que come es saludable y siempre me metía con él».