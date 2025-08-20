Suscríbete a
Para regresar de esta manera, mejor era quedarse en la playa

«Deja a mi Fajardo tranquilo que, como don Manuel, tiene un plan: Antony y Ceballos. Este año vamos a la Champions seguro»

Orsay

Anda que no se estaba bien en la playa. Ahí con mi sillita, la nevera repleta de cruzcampitos y esas aceitunas con jalapeños que me han animado el verano.

-Habrá sido un gustazo esta última semana con 800 grados debajo de cualquier sombrilla y ... el doble de niños dando por saco.

