¡Compadre! Que hoy tenemos fútbol otra vez.

—¿En serio?

—Como si no lo supieras, que por ir último en el Fantasy no te tienes que hacer el 'despistao'. ... —Eso me pasa por fichar a alguno del Sevilla porque apenas tenía 'pasta'...

—El mercado a coste cero es lo que tiene. Pero al 'abuelito maravilla' no lo firmaste y ahí lo tienes.

—Fliparse con un tipo que está dando sus últimos coletazos...

—Ojalá fichar a jugadores en el último año de su carrera y que nos den rendimiento. Ya lleva más goles que los delanteros firmados por Orta.

—Tampoco era difícil eso.

—Me vas tratando de picar porque encima de no fichar a Alexis ahora tienes miedo que os pasemos.

—Ya estamos con la 'cancioncita'... Nos apostamos algo a qué equipo queda por encima esta temporada.

—Compadre, contigo no se puede ya bromear. Te has venido muy arriba.

—A mí esta semana sólo me preocupa la Europa League.

—Esa competición que apenas me suena. Ya me contarás si también se juega once contra once.

—Que te gusta que te hagan 'casito'.

—Del 20-0 no habéis llegado al 20-1.

—Si hubieses visto al equipo ante la Real no dirías eso. Mi Cucho top, que está si quiere para irse a Cortegana y hartarse de jamón; Antony es un genio y Amrabat el mejor fichaje del año.

—La verdad que Amrabat está a una dominada de dejar el Betis y ponerse como portero del Antique.

—Lo mismo así le cierra la puerta a más de uno que va y no vuelve.

—Mira que el Sevilla lo pudo fichar, pero yo estoy contento con Mendy.

—Quien no se consuela...

—Lo mismo no viste el gol de Vargas.

—Peor seguro que el de Lo Celso ante el Espanyol el año pasado.

—Pero si al argentino le pitáis.

—Eso me gusta menos. Ya hemos empezado con esa exigencia vuestra...

—Lo mismo si repites mucho 'sietegüefas' se hace realidad y ganáis una.

—Que no me vas a meter en el barro. A ver si Almeyda al final es un 'bluf' y ya me dirás qué hacéis.

—Yo he dejado de ir al psicólogo y ahora escucho sus declaraciones. Mano de santo.

—Me recuerda a Diego Alonso.

—Poco. Gana alguna vez y hace seguro mejores asados.

—¿Cómo lo sabes?

—Si no invita a Víctor Orta son mejores lo mires por donde lo mires.

—Lo que está de moda en esta época son las bodas.

—Me han invitado a dos y mi jefe está que trina con los turnos del 'finde'.

—Pues yo ya me he pillado el miércoles para ir al Betis.

—Menuda previa, quillo.

—Más bien que como cierren otra vez La Cartuja llego para la segunda jornada europea.