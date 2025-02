Se va a cerrar el mercado y los dos equipos sevillanos están en plena ebullición a la búsqueda de delanteros que garanticen goles. Pero pocos pueden ajustarse a ese perfil...

—La gran pregunta que me queda del fin de semana es clara, compadre. Si ... en vez de Ramos es Sokratis el que le da el cabezazo a Sow...

—Ya tenemos la Canina del Santo Entierro entrando en Campana.

—Pero con la banda del Rosario tocando Eternidad. Qué chorla tiene el griego, quillo.

—Mitológica. Aunque te voy a decir una cosa, Pepe. El tío está haciéndolo bien. Tiene toda la cara de un mafioso italiano de una película de Scorsese, pero me ha sorprendido. Defiende bien. Más duro que un cuerno. Menos mal, porque tenemos menos defensa que Negreira.

—Ya caerá. A ver cuánto os dura sin lesionarse.

—Lo mismo que os ha durado a vosotros el tal Hannibal. Me cuentan que le pegó dos collejas a Mariano. Ha caído de pie el tío, por las que hilan.

—Ponemos un circo y nos crecen los enanos. Y se nos larga Rakitic. Va a quedar en el vestuario menos peso que en la pasarela Cibeles.

—¿Se retira en el Pino Montano?

—Creo que va a ganar un poco más de pasta. Creo. Se va con los árabes.

—A ver si me llaman a mí esos jeques para una temporadita y puedo retirarme con una casita en Sanlúcar. Y me voy allí un par de añitos con Luiz Felipe a llevármelo calentito.

—Creo que van a llamar a otros antes que a ti. Esa gente paga como si estuviera jugando al Monopoly, no les duele el dinero. Con lo que me destroza a mí pasar la tarjeta en la cola del Mercadona.

—No se parecen los saudíes a los clubes sevillanos, que andan más tiesos que una vela. Ni vendiendo hasta a Palmerín tiene mi Betis parné para fichar a un punta bueno. No se entiende.

—Bueno, no te quejes que habéis colocado al Panda. Ya que te gustaba tan poco...

—No me cabe duda de que ahora se va a hinchar a meter goles en Alemania. Vamos, que no cotiza esa apuesta. No va a ser pichichi teutón porque ha llegado algo tarde.

—Cómo os gusta llorar. La cosa es que ahora fichéis a uno medio decente.

—Pues por los que están sonando me da a mí que...

—Mejorar a Borja no parece difícil.

—En el Betis somos capaces de cualquier cosa. Al noruego del City no nos vamos a traer, eso por descontado. A ver si se aclaran porque desde que se ha ido Planes no parece que haya muchos ídem.

—Te lo cambio por lo nuestro. A uno del descenso y esperando que don Vizcaíno no espabile o por lo menos se preste al pasteleo cuando toque. Porque como dependa de nosotros...

—Ya habéis encontrado la solución con Isaac Nazario da Lima, hombre.

—Tú ríete del chaval, pero en un mes ha metido más goles que vuestro Panda en un año. Y gratis, no hemos pagado treinta kilos.

—Creo que os habéis venido un poquito arriba con el chico. Así empezasteis con José Mari el año aquel que acabó en descenso. Sólo digo eso.

—No mientes la bicha, quillo. Ahora la cuestión es que venga uno por Rafa Mir y eso que nos ahorramos.

—Que la gomina la paga él, hombre.

—Que nos ahorramos en disgustos y en pitadas. Que entre que no le ganamos a nadie y los arbitrajes, vaya rachita llevamos.

—Lo de Pablo Barrios a Lamela no era penalti, Pepe, no sigas por ahí.

—Y el que le hacen a Sow, ¿qué? Para que sigáis hablando de Medina Cantadelejos y de favores. Se nota...

—Vamos a ver eso cuando se estén jugando las últimas jornadas...