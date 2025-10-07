Suscríbete a
+Palmera

Medina ya no está, pero los atracos son iguales

«No quieren al Betis paseando el verdiblanco por los grandes estadios de Europa»

Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vaya intento de atraco que le intentaron pegar a mi Betis.

—El equipo en Champions y tú hablando a esta hora del lunes más 'cansao' de la historia de robos.

—¿Qué te pasa?

—Que a este ritmo de eventos no llegamos al ... 2026. ¡Ay, Carmela!

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app