Vaya intento de atraco que le intentaron pegar a mi Betis.

—El equipo en Champions y tú hablando a esta hora del lunes más 'cansao' de la historia de robos.

—¿Qué te pasa?

—Que a este ritmo de eventos no llegamos al ... 2026. ¡Ay, Carmela!

—Capaz eres de ni haberte acercado al Sevilla.

—Mira que lo pensé, pero había que llevar al 'pesao' del niño

—Te hizo entonces un favor.

—Quien no me lo hizo fue Tebas, que se nota que el no se pone al sol a 35 grados.

—La verdad que parece que te has 'quemao'.

—La espalda de Akor es leche condensada al lado de mi moreno albañil.

—Menuda espalda, quillo.

—Y lo que no es la espalda, compadre.

—Lo que te decía, que se nota que existen normas claras para que el Betis no se meta en la Champions.

—La verdad que el penaltito no hay por dónde cogerlo, pero de ahí a que os tengan en la lista negra...

—Que te lo digo yo. No quieren al Betis paseando el verdiblanco por los grandes estadios de Europa.

—Se ve entonces que los tentáculos de Medina Cantalejos son tan profundos que actúan sin estar él.

—Da igual Medina o no Medina. Hasta el que se llama Ismael querrá que perdamos.

—El Betis no hace más que ganar. Encelarte ahora con los árbitros no tiene mucho sentido.

—Claro, como el Sevilla ha regresado a la época de ponerse una media en la cabeza.

—Ya estamos con las excusas.

—Y no me extrañaría que Almeyda les diese a los jugadores los batidos aquellos de Escribano.

—Se los da... ¡Con las dos manos!

—Más que cansado, lo que estás es muy graciosillo.

—Si fuese todo tan sencillo, ¿el Sevilla por qué está en la absoluta ruina?

—Por mala gestión.

—Pero si todo es llamar al presidente de los árbitros sevillistas o dar batidos 'empepinaos', deberíamos ser campeones de todo todos los años.

—Campeón va a ser el Betis, que sin Isco ya está volando.

—No empecemos con los cohetes.

—Pero si Cucho, que sabes que siempre lo he defendido, marca siempre...

—¿También has defendido a este?

—Llevo meses diciéndote que es top. Podría salvar incluso a la flotilla.

—De eso no me cabe duda.

—Necesita una para hacer gol. Es un depredador del área.

—Igualito que mi Isaac. Mucha fachada. Podría jugar en tirantes, pero puntera de goma.

—Al final marcó.

—Partido 'comprao'.

—Lo que es increíble es que Alexis sea titular en el Sevilla.

—Siempre confíe en la tercera edad. O en la tercera juventud del tipo.

—A algo tenemos que agarrarnos.

—¿Cómo?

—Que nosotros estamos ya por la cuarta y nos pensamos que es la primera. Echa el freno.

—Que nos quiten lo 'bailao'

—Y a nuestros equipos, igual.

—Hay que ver lo aburridas que se han convertido nuestras tertulias con esto de que ganen siempre.

—No lo había pensado. ¡Verdad!

—Se casan los amigos; lo pasamos de arte; y ganan nuestros equipos.

—Eso es que se acaba el mundo.

—Menos mal. No aguanto más viendo ganar al Betis.

—Ni yo al Pelado, compadre.