Menos mal que te volviste el domingo por la mañana en el AVE, compadre.

-Lo hice para ver el Sevilla y mira de lo que me ha servido. Otro disgusto. Yo me voy a cagar ya en...

-Pues imagínate que no hubieses llegado ... al Alumbrao por culpa del tren.

-El Óscar Puente ese no tiene país donde esconderse...

-¿Al final qué día hemos quedao? Que anoche te hiciste el ofendidito.

-Ninguno. Yo este año no te veo por la Feria.

-¿Castigo preventivo?

-Sí. Y, además, propio. No tengo ganas de aguantarte calentándome la oreja con Antony.

-Estás de muy mala leche. ¿Por los trenes o por el Sevilla?

-Por todo, hijo, por todo. Nos vamos a Segunda y aquí nunca pasa nada. Y encima el Betis mete goles que no entran ni en el FIFA. Es que...

-¿Ya puedes decir entonces que esto es un cambio de ciclo?

-Yo lo que voy a pedir es un cambio de residencia. O de planeta. Con tal de no aguantarte...

-El jueves la Feria va a ser una fiesta. Estoy por vestirme de gondolero.

-Como uno que yo me sé...

-Y en todas las casetas ponemos la de Felicità.

-Para empezar, con lo del amigo gondolero, eso sería con el Venecia. Con el Florencia...¡el David!

-No sé yo si la Carmela me va a dejar entrar en la Feria de esa guisa.

-Si me prometes no hablar diez minutos de tu equipo lo mismo me asomo un día.

-Y dos. Nos conocemos. Al segundo rebujito no hay fútbol. Al segundo palé digo.

-Qué coraje me da que esto me condicione tanto. Con las ganas de Feria que tengo siempre.

-Ojo que lo mismo saltan un día los plomos y nos quedamos con la miel en los labios.

-O con un trozo de choco y otro de tortilla.

-¿También vas de tieso este año o te convidas a algo?

-Tiesura gorda.

-Otra vez viniendo a mi caseta de balde.

-Menos mal que paga mi hermana la roncha. No te quejes.

-¿Tú has visto el precio de los cacharritos?

-¿Premium o de 15 años?

-No, quillo, de la calle del infierno, que es más la calle del sablazo.

-Mira que todos los años caer en esa trampa...

-Sale más barato llevar a los niños a Disney. Pero dos o tres meses allí.

-Pero después se nos calienta el pico y nos montamos hasta nosotros.

-Yo lo que tengo claro es que salgo el jueves a buscar un bar donde ver el Betis.

-Se puede quedar la Feria perfecta.

-Hasta que entremos los béticos a las 11 con una final en mente.

-Hora perfecta para coger un taxi. No habrá ni cola. Y ya no volver hasta el año próximo.

-Qué fiestón nos espera.

-Primero deberás ganarle a la Fiorentina, ¿no?

-Yo por si acaso ya tengo piso en Polonia. Espero no haberme equivocado de ciudad.

-¿Cómo?

-Alquilamos el piso en plena euforia de la preferia.

-Verás tú...

-Yo sigo el ejemplo de mi amigo el gondolero. Ese ya debe estar hasta por Florencia.

-Dios, llévame pronto.

-Pero que te lleve a la Feria, eh.