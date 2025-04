¿Te has enterado de lo del Papa? No vayas a hacer un chiste...

-El de añadirle con chocos ya te molesta, ¿no?

-Es que me ha sorprendido que el buen señor se marche un lunes de Pascua.

-Hasta para eso la ... Iglesia mide bien sus tiempos. Les ha faltado dar el ascenso a los cielos en streaming.

-Déjate de ascensos y bromitas que lo mismo el año que viene es el objetivo de tu Sevilla.

-Ojalá, compadre, ese sería el menor de nuestros males si eso conlleva la salida de este grupo de ineptos.

-¿En serio?

-Lo digo con la boca pequeña. Como bajemos, desaparecemos. Ni la Iglesia arregla este desastre.

-Será verdad eso que dicen que cuando uno va como un cohete, el otro equipo de la ciudad es un desastre.

-Me empiezas hablando del Papa para sacarme el tema del Betis. Estás muy visto esta temporadita...

-¿No lo viste en Girona? Ya se os ha terminado el efecto Caparrós para decir que es gafe para el Betis.

-Con que el efecto Caparrós le sirva al Sevilla para salvarse.

-Exhibición en Liga y también en Conference. Y encima con la muerte del Santo Padre, todo se alinea para título el 28 en Polonia.

-Por lo pronto te vas a quedar sin Feria si vas a Florencia.

-No se me ha perdido nada por allí. De Pascual Márquez no me saca ni mi Betis.

-Ni a tu mujer, mi querida hermana Carmela, tampoco.

-Además viaja el Betis en pleno cónclave a Italia. Ojo con el camarlengo.

-¿También entiendes de estos temas? Pareces Gonzalo Miró.

-Estoy convencido de que le van a proponer a don Manuel Pellegrini llevar la Iglesia.

-Te has propuesto dármela mortal con el Papa.

-Si ha conseguido del Betis un equipo regular con nuestro historial, a la Iglesia la pone otra vez en órbita.

-Si eso sirve para que se vaya, vuelvo a ir hasta a misa. Con eso te lo digo todo.

-Lo que sí me estoy mirando vuelos ya es para Breslavia.

-¿Y eso dónde está?

-Fácil, le das a la lupita y ahí se encuentra todo. Pero todo, todo.

-Vaya obsesión con el Instagram, compadre, que te vas a quedar ciego.

-Pues eso está en Polonia, en el campo del Slask ese que os persigue para zurrarnos por todos lados.

-Ojalá nos persiguiese alguien y no sólo el cobrador del frac.

-Si es que lo de contratar a Caparrós no lo ha entendido nadie.

-Los que lo han puesto sí, para taparse un poquito las vergüenzas.

-Pero ya está un poco abuelete...

-Más joven que Pellegrini y también beatificado por el Sánchez-Pizjuán, único templo donde rezo.

-Pues mi Benito Villamarín va a colgar el cartel de no hay billetes para el 1 de mayo.

-Día del trabajo. Todo en orden.

-Ahí le pegamos el primer estoque a la Fiorentina y listos para la final.

-Cuidado que la vuelta puede coincidir con la elección papal.

-Ahora eres tú el que habla del Papa, miarma.

-Si de verdad pudieran elegir a Pellegrini me harían el hombre más feliz de la tierra.

-La verdad que veo a don Manuel con su túnica blanca su cara de buena gente dando la comunión.

-Pues a mí me ha amargado la primavera. Menos mal que después llega la Feria e incluso esto se me pasa.