Con Antony no hace falta el cambio de hora

«Qué problema de luz va a tener este país si don iluminado alumbra cada rincón oscuro de mi Betis»

Que dice Pedro Sánchez que ahora se le ha ocurrido que el cambio de hora es un tema del pasado.

-Sesudo razonamiento. Seguro que lo dice porque quiere más horas de noche, que en su gobierno todo se mueve mejor desde la oscuridad.

- ... No seas malo, compadre, que seguro que es porque todo lo hace por la energía verde sostenible.

