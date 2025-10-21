Con Antony no hace falta el cambio de hora
«Qué problema de luz va a tener este país si don iluminado alumbra cada rincón oscuro de mi Betis»
Que dice Pedro Sánchez que ahora se le ha ocurrido que el cambio de hora es un tema del pasado.
-Sesudo razonamiento. Seguro que lo dice porque quiere más horas de noche, que en su gobierno todo se mueve mejor desde la oscuridad.
- ... No seas malo, compadre, que seguro que es porque todo lo hace por la energía verde sostenible.
-Verde, mucho verde.
-Me he arrepentido nada más que lo he dicho. Ya me va a saltar el tío...
-Qué problema de luz va a tener este país si don iluminado alumbra cada rincón oscuro de mi Betis.
-Lleva dos meses arrastrándose y vuelve a ser don iluminado...
-Más quisiera tener el Sevilla un jugador que te gana partidos así.
-Más bien los empata. Los hemos tenido, chaval, pero con el Pelado éste no juega ni el rondo del descanso.
-Juega hasta sin entrenar, 'quillo'.
-Almeyda no deja que nadie se quede sin correr, es imposible.
-Pues entonces al entrenador del Sevilla le va a ir muy mal si poner antes al grupo de 'mataos' que tiene.
-Quizás haya exagerado más de la cuenta, pero que con lo que cobra va caminando más que Messi.
-Mientras meta dos goles en días así como si se pone a gatear.
-Pero que no habéis ganado y que sepas que la Champions está cara.
-Ojalá lo esté también el descenso.
-No creo que nos haga falta. Bueno, si Ramón Martínez no juega demasiado.
-Ahora la culpa va a ser sólo del chaval.
-No soy tan 'mamona', pero es que estuvo mal en cada jugada gol. ¡Cómo se nota Azpilicueta!
-Ya no juegan ni él ni Alexis. A ver si fichar a tíos de 36 años y 800 millones de partidos no era tan buena idea.
-Nuestros 36 no son los suyos, querido.
-No lo fueron, pero que nosotros cumplimos 36 el pasado siglo, compadre.
-Dame vidilla, 'quillo'.
-La única que te doy es que no creo que bajéis, pero a Europa ni de 'coña'.
-Eso no hace falta que me lo digas tú. A no ser que Pedrito convoque una manifestación para que vayamos.
-¿En serio?
-Creo que nos quitan las 7 Uefas.
-No nos metamos en política que está la gente muy sensibilizada.
-No se puede hablar ya de 'ná'.
-Nosotros mantenemos por lo menos nuestra tertulia.
-Menos cuando son los parones, que las semanas parecen de 54 días.
-Ya sólo nos queda uno en noviembre. Respiremos.
-Y después el derbi.
-¿Lo tienes apuntado?
-Por desgracia.
-Ahora no te gustan...
-Siempre hemos tenido mucho más ganar que perder. Lo mismo ahora, que vais sobrados, os seguimos mojando la oreja.
-Estamos iluminados.
-Esto es muy largo, 'quillo', ve bajándola al suelo.
-Estoy en mi 'prime'.
-Cómo se nota que este inicio de otoño tan cargado de bodas te lo has pasado de escándalo.
-Los dos, que nuestro particular 'Cucho top' lo ha disfrutado como nadie.
-Ahí sí que no miramos la hora o si la han cambiado.
-Nos caen broncas con ambos horarios. Tarifa plana.
-Este semana toca viernes y lunes.
-'Finde' despejado. Hasta Tebas ya me está cayendo bien.
