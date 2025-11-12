Suscríbete a
El silencio de los lobos

Los árbitros españoles, únicos de las grandes Ligas que no explican a los espectadores el porqué de sus decisiones tras acudir al VAR

Francisco Pérez

Francisco Pérez

Hace ya para 25 años, una película basada en una novela de Thomas Harris tuvo un éxito arrollador. Clarice Sterling (Jodie Foster), aspirante a entrar en el FBI, es encargada de establecer contacto con un afamado psiquiatra, asesino en serie y canibal, Hannibal Lecter (Anthony ... Hopkins), para intentar atrapar a otro psicópata asesino. En el curso de las entrevistas, Lecter le espeta a Sterling: «Con todo mi conocimiento e intuición, nunca podría predecirte por completo». Cualquiera diría que Hannibal estaba hablando de los árbitros españoles.

