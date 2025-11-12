Hace ya para 25 años, una película basada en una novela de Thomas Harris tuvo un éxito arrollador. Clarice Sterling (Jodie Foster), aspirante a entrar en el FBI, es encargada de establecer contacto con un afamado psiquiatra, asesino en serie y canibal, Hannibal Lecter (Anthony ... Hopkins), para intentar atrapar a otro psicópata asesino. En el curso de las entrevistas, Lecter le espeta a Sterling: «Con todo mi conocimiento e intuición, nunca podría predecirte por completo». Cualquiera diría que Hannibal estaba hablando de los árbitros españoles.

También podrían haberla pronunciado Ángel Haro y José María del Nido Carrasco, elegidos por la Liga para representar a los clubes en la Comisión para la Reforma Arbitral. No me pareció buena idea su aceptación en su momento y con el tiempo la evalúo aún peor. Ya tuvimos bastante con el mal rollo que generó en el balompié sevillano la era Medina Cantalejo, para significarse ahora ante un gremio tan hermético y poderoso como el arbitral. Lo cierto es que el Sevilla se ha convertido con mucho en el equipo más tarjeteado de la competición y al que han señalado más penaltis en contra y el Real Betis, el único que aún no ha gozado de una pena máxima a favor, pese a ser de los que más pisa el área rival. Quien crea en las casualidades, bendita sea su ingenuidad.

Nada se ha sabido de los avances de la comisión reformadora. Me da que los reformistas van perdiendo por goleada. De partida, no han conseguido siquiera que los árbitros españoles, como ocurre en todas las grandes Ligas europeas, expliquen a los espectadores el porqué de sus decisiones tras acudir al VAR. Es una deferencia y un ejercicio de transparencia para con los aficionados, que merecen saber qué les llevó a tomar la decisión. Muy al contrario, se opta por el oscurantismo, como si no fuera bastante el que, en jugadas no revisables, destilan los criterios distintos con que resuelven acciones similares en el curso de los partidos. Resígnense al silencio de los lobos, que los corderos son los que permiten la perpetuación del problema.