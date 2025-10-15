El Día de los Fieles Difuntos, el domingo 2 de noviembre, el Real Betis recibirá la visita del Mallorca, que ahora mismo está sólo un poquito mejor que exánime como último clasificado de LaLiga. Será para los verdiblancos el quinto partido disputado desde ... el que este sábado le enfrentará al Villarreal y aún le quedarán otros dos antes de un nuevo parón de selecciones. Siete confrontaciones en 23 días, con el objetivo de llegar vivo física, mental y deportivamente a esa meta volante que estará en Valencia. Una prueba de resiliencia de alto nivel.

Ya con ritmo de crucero y, a excepción de Isco y el tocado Amrabat, con todos los jugadores importantes aptos o en trance de reaparecer, Manuel Pellegrini debe tener finiquitado el cuadrante laboral para hacer frente a tamaño desafío, mayor si cabe al de otras temporadas porque los objetivos son más ambiciosos y los rivales más fuertes. De la gestión que haga de los esfuerzos y los descansos para tener al mismo tiempo sobre el campo jugadores frescos y equipo sólido dependerá el resultado del test. Cuenta para ello con la que para muchos es la mejor y más compensada plantilla de su era, esa que ahora mismo no se sabe con qué signo ortográfico acabará, si con un punto y seguido o aparte.

Tres partidos van a definir el grado de consistencia de los verdiblancos en Liga y Europe League. En lo doméstico, la visita este sábado a Villarreal y el lunes 27 la cita con el Atlético en la Cartuja; en Europa, como anfitrión, se recibirá al Olympique de Lyon, por ahora imbatido con un 6 de 6. Mallorca, Valencia, Genk y Palma del Río se adivinan los compromisos en que los menos habituales reivindiquen mayor confianza por parte del técnico.

No hay más sombras en el Betis que las proyectadas por la ausencia de Isco y no deberían surgir las que, con un puñado de partidos consecutivos pírricos en resultados, frenaron la marcha del equipo campañas atrás. Pellegrini sacó consecuencias de ello a buen seguro. Sólo falta comprobar si también descubrió qué vacunas proceden para evitar las recidivas.