Resiliencia otoñal

Siete partidos en 23 días, con el objetivo de llegar vivo física, mental y deportivamente a esa meta volante que estará en Valencia

Francisco Pérez

El Día de los Fieles Difuntos, el domingo 2 de noviembre, el Real Betis recibirá la visita del Mallorca, que ahora mismo está sólo un poquito mejor que exánime como último clasificado de LaLiga. Será para los verdiblancos el quinto partido disputado desde ... el que este sábado le enfrentará al Villarreal y aún le quedarán otros dos antes de un nuevo parón de selecciones. Siete confrontaciones en 23 días, con el objetivo de llegar vivo física, mental y deportivamente a esa meta volante que estará en Valencia. Una prueba de resiliencia de alto nivel.

