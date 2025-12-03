Suscríbete a
Realismo y ficción

Pellegrini conoce muy bien a los jugadores de su plantel, lo que se les puede pedir, mientras Almeyda ficciona sobre ellos

El derbi sigue en el descuento. Con los videos que van surgiendo de situaciones polémicas o de celebraciones en el vestuario del vencedor, en las barras de los bares y en los grupos de las redes sociales, entre familiares y amigos (o afectos y afectados), ... con las sanciones individuales y colectivas por llegar y la forma de interpretar las tarjetas rojas y los protocolos por parte de los árbitros. Y no parará con el paréntesis copero de esta semana. Seguirá goteando, al modo de tortura china, sobre la cabeza de los perdedores hasta la vuelta en La Cartuja.

