El derbi sigue en el descuento. Con los videos que van surgiendo de situaciones polémicas o de celebraciones en el vestuario del vencedor, en las barras de los bares y en los grupos de las redes sociales, entre familiares y amigos (o afectos y afectados), ... con las sanciones individuales y colectivas por llegar y la forma de interpretar las tarjetas rojas y los protocolos por parte de los árbitros. Y no parará con el paréntesis copero de esta semana. Seguirá goteando, al modo de tortura china, sobre la cabeza de los perdedores hasta la vuelta en La Cartuja.

Sobre la de Matías Almeyda, por ejemplo, que Manuel Pellegrini, con el pelazo que gasta, el chubasquero de la renovación y el paraguas de la victoria en el Sánchez-Pizjuán, no teme al agua. Le ganó la partida el bético al sevillista el domingo. Más por deméritos del argentino que por méritos del chileno. Incluso si no se considera una virtud ser prudente en las decisiones a tomar pese a no gustarte lo que ves.

Habría que cambiar la definición de los medios sobre Almeyda. Hemos dicho de él que es un técnico valiente, pero en realidad es osado. Pellegrini es conservador, que no cobarde ni defensivo. La diferencia entre ellos es que el bético conoce muy bien los jugadores de su plantel, lo que se les puede pedir, mientras el sevillista ficciona sobre ellos en vez de ceñirse a la realidad. ¿Cómo si no te la juegas con Peque y Sow de mediocentros ante un rival firme en esa parcela?

Es posible que el chileno siga teniendo detractores no sólo entre la afición, sino en el mismo Consejo, que gente «hay pa tó». Almeyda, que está perdiendo crédito, debe recuperar la confianza puesta en él desde el inicio de las hostilidades. Nada como la cordura para conseguirlo. Nadie discute que tiene una mala plantilla, de las peores de la historia, mientras la del Betis es de las mejores. Con no debilitarla mandándola al degolladero puede rascar los puntos necesarios para no pasar duquelas, como la pasada temporada. Lo único razonable que se le puede exigir. Y exigirse.