El nombre de María Cristina del Pino Segura resultará desconocido para los más jóvenes. Incluso para los no tanto, si no va acompañado de su apodo artístico, «Pinito del Oro». Trapecista excepcional, a su dominio de la técnica unía una valentía casi suicida: ... actuaba sin red a catorce metros de altura. Tuvo tres caídas que amenazaron su vida, pero más por sarcasmo que por ironías de la vida, falleció tras un tropiezo doméstico ya octogenaria. El riguroso informe que Mateo González ofrecía anteayer en estas páginas de la situación económica del Real Betis, se asemeja al peligro que afrontaba en su espectáculo la artista isleña, con la diferencia de que, al menos por ahora, cuenta con una red que paliaría las consecuencias de una caída.

Refleja el jefe de Deportes de esta casa, que para mantener su paulatino ascenso deportivo el club heliopolitano necesita vivir por encima de sus posibilidades. No le basta con lo que tiene, sino que cada año necesita vender jugadores por encima de los cuarenta millones de euros y obtener plaza europea. Su buen tino en los fichajes y traspasos y la labor de Pellegrini, clasificándolo por cinco temporadas consecutivas para Europa, le procuran una red firme en caso de accidente, Pero un mal cálculo en el salto entre trapecios o un desequilibrio en la barra, le traería malas consecuencias.

En la actualidad, tiene jugadores de sobra en el plantel para asegurarse ventas millonarias y en lo deportivo bien encarrilada la consecución de los objetivos básicos que añadan ceros a la cuenta corriente. La amenaza radica en que si se desprende de lo bueno y contrastado y lo incorporado no responde a las expectativas, la situación se le complicaría mucho. A cinco kilómetros tiene un ejemplo palmario y su visitante mañana, el Gerona, es un sosias de este.

Algo queda claro en este mundo futbolístico tan parecido al circense, que sin riesgo, como sin padrinos o palancas ficticias, los «pobres» sólo pueden aspirar a la mediocridad. Así que disfrutar a tope del presente, que el futuro está dando en bucle triples saltos mortales.