Uno de los monumentos más señeros de Chisinau, la capital de Moldavia, es su Arco del Triunfo, monumento que conmemora la victoria rusa sobre el turco. Con los cañones otomanos no se hicieron tirabuzones los moldavos, pero sí una campana de seis toneladas de peso ... que pende en las alturas. La que el Betis debe hacer tañer mañana sobre las ocho y media de la tarde para anunciar al final de la Palmera el triunfo sobre el Petrocub de Sarata Galbena. Le va media vida de la Conference en ello.

El Petrocub, que suma un solitario punto en la competición, no es rival, pero para los verdiblancos hay otros invitados al partido, propios y ajenos, que hacen desagradable la visita. No son pocos los factores coadyuvantes para ello: un viaje de 3.000 kilómetros en avión, una sensación térmica a la hora del partido de 4 grados bajo cero, viento de 28 kilómetros hora, posibilidad de lluvia, una gavilla de lesionados, un manojo de no inscritos, un par de jugadores dudosos de ser alineados y otro, Lo Celso, autoexcluido, la sempiterna duda de qué equipo se verá, si el de las grandes ocasiones o el que le coge asco a la confrontación.

Decía Manuel Pellegrini al final del sobresaliente encuentro de los suyos frente al Barcelona, muy parco en su premio, que el equipo necesitaba una actuación así para reafirmarse en la certeza de competir contra cualquiera a pesar de las adversidades. Echarle un pulso al Barcelona exige un plus de orgullo que debería viajar también en la bodega del chárter a Moldavia. El que se dejó en Sevilla para la cita contra el Sant Andreu y que tan caro pudo costar.

Tres o cuatro puntos en dos partidos, el de mañana y el que en casa dilucidará frente al Helsinki, deberían bastar para, eliminatoria más por medio, continuar en Europa y evitar el ridículo en una competición en la que los propios actores confesaban allá por agosto tener tanta ilusión. Hasta ahora, sólo de palabra. Y ya tarda convertirla en hechos. En Chisinau está la penúltima oportunidad de conseguirlo. O me voy o me quedo. Dejarlo para la última sería muy de Betis, tanto como amargante para su afición.