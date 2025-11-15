El tercer parón liguero de la temporada por mor de las selecciones, otro paréntesis más que hace barroco el relato futbolístico, ha llenado de nombres propios la actualidad verdiblanca. Isco se interpretó a sí mismo en una película, Natan ya sabe cómo se ... las gasta la burocracia federativa, Fornals recibió los Reyes de «Baltasar» De la Fuente –negro con lo de Lamine Yamal- en forma de convocatoria para la selección, Antony gozando del otoño sevillano gracias al olvido de Ancellotti.

Y Pellegrini, que merece punto y aparte, ahora que el seguido está en suspenso.

Mateo González, jefe de Deportes de esta Casa, permanentemente bien informado de la verdiblanca, publicaba esta semana los resultados de la espirometría del consejo de administración del Real Betis en el «caso Pellegrini». La conclusión de su detallado informe es de que se quiere su continuidad, pero con condiciones. Una margarita por deshojar, con la particularidad de no tener el «sí» o el «no» de sus pétalos de forma alterna, sino grupales.

Desde fuera resulta chocante que se quiera recortar los emolumentos del chileno. Son de Champions y esa aún no se ha conseguido, se desliza por Heliópolis. De haberle ofrecido menos hace un lustro, lo que hubiera sido sensato, posiblemente no hubiera firmado y hoy, con otro/s, igual no se habría disfrutado de cinco campañas consecutivas en Europa. Fue un dinero bien invertido. Reducir el fijo y adaptar el variable podría interpretarse como una incentivación al técnico, que ya ha demostrado ser el más incentivado de todos, pero también un cambio de paradigma del poder a la inversa: de estar convencido de las redondez de su labor a, en teoría negacional, considerarla terraplanista.

Otra cosa es que Pellegrini, feliz en Sevilla y en Marbella, lo que supone una baza notable a la dirigencia, pudiera ligar su bajada de caché a una mayor inversión para lograr los objetivos ansiados por los jefes. Y ahí, sí que hay una línea roja, muy roja, en los despachos. Vivir por encima de las posibilidades, tarde o temprano, lleva al desastre.