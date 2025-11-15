Suscríbete a
Pellegrini y la margarita

Reducir el fijo y adaptar el variable podría interpretarse como una incentivación al técnico, pero también un cambio de paradigma del poder

Francisco Pérez

El tercer parón liguero de la temporada por mor de las selecciones, otro paréntesis más que hace barroco el relato futbolístico, ha llenado de nombres propios la actualidad verdiblanca. Isco se interpretó a sí mismo en una película, Natan ya sabe cómo se ... las gasta la burocracia federativa, Fornals recibió los Reyes de «Baltasar» De la Fuente –negro con lo de Lamine Yamal- en forma de convocatoria para la selección, Antony gozando del otoño sevillano gracias al olvido de Ancellotti.

