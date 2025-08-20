Sacar conclusiones de un partido «primerizo» la jornada de parto de la Liga resulta arriesgado. Más si tenemos en cuenta que la locura instalada en el fútbol europeo hace que los equipos se presenten a él con las plantillas sin conformar, con jugadores que juegan ... y no lo harán mucho más; otros que no están, pero sí lo harán, y algunos que se encuentran en el limbo de los deseos y que tardarán aún en definirse como posibles, imposibles, improbables o ya veremos, en función de las salidas y del dinero que quede en caja.

Pero al igual que no se puede juzgar por un partido, a la espera de que se defina el paisanaje, sí cabe preguntarse por el paisaje en el que se integrarán. En el caso del Real Betis, tras lo observado frente al Elche, nace la duda de si el planteamiento del partido por parte de Pellegrini se adecuó a las circunstancias particulares de la canícula futbolística, con los propios poco rodados y el rival de los llamados a luchar por la supervivencia hasta la primavera de 2026 o, en virtud de lo que se tiene y sobre todo del perfil de lo que se ansía incorporar, se trató de un ensayo general de la obra a interpretar durante la temporada.

No creo que este Betis europeo que vimos en tierras ilicitanas tenga un guión tan poco ambicioso en el futuro. Entiéndase por ambición no la pretensión de ganar, que eso se presupone como el valor al soldado, sino de la forma de lograrlo. Regalarle el balón al contrario para cogerlo después despeinado puede valer para casos puntuales, en especial aquellos frente a rivales de jerarquía, pero se antoja mezquino si lo que se pretende es volar alto.

En el estreno liguero del Betis hubo más confianza en la fragilidad local que en la fortaleza propia. Se esperaba un Betis dominador y nos encontramos con un felino, agazapado y listo para morder. No siempre el león alcanza a la presa a la primera y a los de Pellegrini les faltó intentarlo más veces y con mayor velocidad. Y al cuello.