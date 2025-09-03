Si tienes pasta vas al mercado a comprar ropa de marca y si no llegas a final de mes acudes a los mercadillos en busca de falsificaciones o antiguallas. Es lo que hay y lo que hay es que el Real Betis ha hecho muy ... bien los deberes en los últimos años y el Sevilla F.C. ha suspendido todas las asignaturas de primero de economía curso tras curso.

Una excelente estrategia, imposible de ejecutar con éxito de no ser por la irrevocable voluntad de Antony de anteponer la felicidad al dinero, ha permitido al club verdiblanco el hacerse en condiciones ventajosas con los servicios del brasileño para los próximos cinco años. No fue la guinda verde a la tarta, que la puso, a modo de la nariz roja que usara Charlie Rivel, la contratación de Amrabat, «robándoselo» al eterno sin necesidad de VAR, lo que hizo reír a mandíbula batiente a los gestores y aficionados béticos justo antes de irse a la cama. A Pellegrini le han dado una buena plantilla y ahora le toca a él forjar un equipo consistente.

A seis kilómetros de donde reinaba el jolgorio, comparecía Antonio Cordón para contar su «divertido» periplo por los mercadillos. Era innecesaria la premura por ofrecer su versión dadas las circunstancias, tanto como los rodeos lingüísticos con que trató de velar la única verdad: primaba hacer caja para menguar la deuda del club, aún a riesgo de debilitar el potencial defensivo y ofensivo del equipo. Ha incorporado mucho veterano, de imposible revalorización; melones sin calar que es posible devolver sin abrirlos y reservado lo poco vendible que queda en el plantel, por si en el zoco de invierno cotizan al alza. Arriba, en la planta innoble, estarán satisfechos con su trabajo; abajo, queda en manos de Almeyda los resultados prácticos de su gestión, aún por adjetivar.

Y tanto a uno como a otro les resta que, tras el parón, ruede de nuevo la redonda y sentencie sobre la idoneidad de lo hecho, en función de los objetivos marcados para esta temporada. Porque uno está obligado a volar alto y el otro a posarse lo antes posible en una rama lo más alejada posible del suelo.