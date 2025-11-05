Suscríbete a
Un 2 de mayo en noviembre

Mañana comienza un tramo que, sin ser decisivo, sí definirá las aspiraciones béticas, tantas veces frenadas por sus paréntesis en el rendimiento

Francisco Pérez

Ahora que se cuestiona, que ya son ganas de cuestionar, la conveniencia de darle una prórroga al contrato del mejor entrenador de la historia del Real Betis, me pregunto qué ocurriría si se apostara para sustituirlo por un 'galáctico'. Pongamos, valga el ejemplo, por Carlos ... Ancelotti (30 títulos, entre ellos cinco Champions League, el que más, y campeonatos de Liga en Inglaterra, Francia, Alemania y España). Sería un salto de calidad, ¿no? Pues al hombre no le gusta Antony para la selección de Brasil y sí Vitor Roque, uno saliéndose en la Liga española, el otro marcando en la Serie A del Brasileirao y la Copa Libertadores todos los goles que fallaba por Heliópolis. Cuidado con las cosas del banquillo.

