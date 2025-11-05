Ahora que se cuestiona, que ya son ganas de cuestionar, la conveniencia de darle una prórroga al contrato del mejor entrenador de la historia del Real Betis, me pregunto qué ocurriría si se apostara para sustituirlo por un 'galáctico'. Pongamos, valga el ejemplo, por Carlos ... Ancelotti (30 títulos, entre ellos cinco Champions League, el que más, y campeonatos de Liga en Inglaterra, Francia, Alemania y España). Sería un salto de calidad, ¿no? Pues al hombre no le gusta Antony para la selección de Brasil y sí Vitor Roque, uno saliéndose en la Liga española, el otro marcando en la Serie A del Brasileirao y la Copa Libertadores todos los goles que fallaba por Heliópolis. Cuidado con las cosas del banquillo.

Le viene de perlas a Manuel Pellegrini que su colega no confíe en la excelencia del trianero de Osasco. Podrá mimarlo físicamente ante lo que se avecina esta semana y tras el parón de selecciones. Un tramo que, sin ser decisivo, sí definirá las aspiraciones béticas, tantas veces, incluso con el chileno, frenadas por sus paréntesis en el rendimiento. El elemento diferencial, y vaya si es un elemento de cuidado, es que ahora se cuenta con el brasileño para, en su condición de 'iluminado', proyectar su luz cuando el equipo, aún jugando bien, se muestra ciego en ataque.

La estadística muestra un equipo sobrado para hacer frente a los rivales de la mitad de la tabla liguera para abajo y serán tres a los que se enfrente de forma consecutiva. Los peligros le vendrán en Europa, donde a excepción del Utrecht, afrontará a contrarios como Dínamo de Zagreb y Paok (como visitante) y Feyenoord (en casa), que en la actualidad son líderes, o vice, en sus países. De ahí la importancia del partido de mañana contra el Olympique de Lyon, renqueante en la Liga francesa, pero a sólo cuatro puntos del París Saint Germain. Los cinco puntos de nueve conquistados hasta ahora quedarán definidos como cimiento o como lastre en función del marcador que se dé contra los franceses. Un 2 de mayo en el noviembre verdiblanco.