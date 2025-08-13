Suscríbete a
Sin Isco pero con veinticuatro más

Mejor preocuparse de resolver las carencias organizativas del grupo durante la pretemporada que deshacerse en lamentos

Francisco Pérez

Francisco Pérez

Leo en un periódico nacional: «El Betis tiembla, se queda sin Isco tres meses». No sé qué tituló en su día cuando se quedó sin él siete meses, 204 días y sus respectivas noches desde que lo lesionaran en Las Palmas en mayo y no ... volviera a una convocatoria en diciembre, del mismo año y distinta temporada. Lo hizo tras dos pasos por el quirófano. En la jornada 16 de la 24-25, frente al Barcelona, saltó al césped en el minuto 76 y contribuyó al empate a dos en el Benito Villamarín. Ese día, el Betis durmió undécimo, sí, pero a tres puntos del sexto clasificado, plaza que ocuparía al final de la campaña. ¿Se le echó de menos? Sí. ¿Con él en el campo hubiese estado el equipo mejor clasificado en esa jornada? Probablemente. ¿Temblaron los de Pellegrini? Sí, pero no por su ausencia, sino por la falta de tino ante el gol y las imprecisiones defensivas en los partidos anteriores.

