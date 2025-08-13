Leo en un periódico nacional: «El Betis tiembla, se queda sin Isco tres meses». No sé qué tituló en su día cuando se quedó sin él siete meses, 204 días y sus respectivas noches desde que lo lesionaran en Las Palmas en mayo y no ... volviera a una convocatoria en diciembre, del mismo año y distinta temporada. Lo hizo tras dos pasos por el quirófano. En la jornada 16 de la 24-25, frente al Barcelona, saltó al césped en el minuto 76 y contribuyó al empate a dos en el Benito Villamarín. Ese día, el Betis durmió undécimo, sí, pero a tres puntos del sexto clasificado, plaza que ocuparía al final de la campaña. ¿Se le echó de menos? Sí. ¿Con él en el campo hubiese estado el equipo mejor clasificado en esa jornada? Probablemente. ¿Temblaron los de Pellegrini? Sí, pero no por su ausencia, sino por la falta de tino ante el gol y las imprecisiones defensivas en los partidos anteriores.

¿Se le echará de menos ahora? Seguro. Pero no tanto si Giovani Lo Celso se erige, como ocurriera la temporada pasada, en un sosias del malagueño. Un respeto al internacional argentino. Se echó el equipo a la espalda en la faceta ofensiva y, ante la falta de acierto de sus compañeros para aprovechar sus asistencias, se convirtió en un Juan Palomo que se lo guisaba y comía todo. Siete goles, el más certero del plantel verdiblanco, lucía en su casillero cuando Isco reapareció. Luego ocurrió que Pellegrini no logró conciliar su fútbol con el de Benalmádena y su contribución se difuminó. La solución está en el plantel y en la capacidad del técnico para, aportando automatismos, lograr que entre varios hagan lo mismo que Isco solo. Entrar en depresión por su ausencia, aparte de inútil, demerita el buen trabajo de la dirección deportiva para mejorar globalmente el plantel. A sus 33 años, el aporte de Isco sigue siendo extraordinario. Pivotar sobre él el futuro deportivo del equipo, una barbaridad. Mejor preocuparse de resolver las carencias organizativas del grupo durante la pretemporada que deshacerse en lamentos. Eso déjenselo a los rivales para cuando reaparezca de nuevo.

