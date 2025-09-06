Suscríbete a
¡Qué felicidad la mía…!

Infiero que hoy, con la vida resuelta, Antony sólo busca el cariño de la gente, devolvérselo con el balón en los pies y vivir en paz

Francisco Pérez

No sí la SGAE cobra por reproducir fragmentos de letras de canciones, pero con gusto pagaría la factura porque no hay forma más precisa de definir el idilio de don Antony Matheus dos Santos (25 años, Osasco, Estado de Sao Paulo) con el Real Betis, ... que el inicio de «¡Qué felicidad la mía!», de Francisco López Cepero, cantada a dueto por la inolvidable María Jiménez y Miguel Poveda: «Desde que te he conocido estoy sintiendo algo dentro de mi alma/Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas/Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma/Qué felicidad la mía, al estar contigo y amarte con rabia».

