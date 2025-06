Desde el día siguiente al 28 de mayo, fecha en la que el Real Betis echó el cierre a su notable temporada en la polaca Breslavia, por Heliópolis se puso en marcha la ejecución práctica del diseño de la plantilla que volverá a tener en ... la 2025-26 tres frentes, uno de ellos europeo de superior categoría a la Conference. Ejecución, no planificación, porque desde mucho antes ya se tenía certeza en las demarcaciones a reforzar, los cromos que cambiar, las cuantías de las ofertas que se aceptarían por los elementos más destacados o con previsible proyección y los límites de gastos en fichajes (con ranking de aspiraciones bien definido), en función de los ingresos que se dieran. Nada nuevo, en el «Día de la Marmota» a que se ven abocados el 80% de los clubes en el fútbol español.

No hablemos de nombres, algunos ya consolidados en el registro del debe y del haber y otros en el trance de figurar en una u otra columna del excel verdiblanco, sino de lo injusto de un sistema que obliga a la mayoría a reinventarse temporada tras temporada, mientras los tres privilegiados en nómina de la Liga Profesional sólo tienen que preocuparse de mejorar lo atesorado, sin temor a perder lo insustituible.

El Betis de Pellegrini, al que sólo una racha de lesiones en el periodo otoñal impidió hacerse al final con una plaza de Champions, sólo hubiese necesitado de retoques puntuales para encarar con optimismo los nuevos desafíos. Y sin embargo, en menor medida que otros, afortunadamente, la necesidad de desprenderse de lo valioso para mejorar puestos con rendimiento discreto o mediocre, ralentiza su progresión. Lo obliga el denominador común a todo el pelotón: no poder pagar a los mejores jugadores al nivel de la competencia para que se queden, verse indefenso ante cláusulas de rescisión a años luz de los poderosos, frenar sólo con el nombre la desvalorización de lo que no funcionó, la autocensura que supone no afrontar apuestas fuertes porque, de salir mal, amenazarían el futuro. Menos mal que en los últimos años se palia todo con creatividad.