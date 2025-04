Cuando a uno le derrotan al póker dieciocho manos de veintitrés, con croupiers distintos y barajas nuevas, no cabe más que aceptar que el contrincante es mejor, de manera independiente a la suerte en el reparto de los naipes. De farol también se gana si ... el enemigo logra intimidarte de inicio con su montaña de fichas sobre el tapete. Dieciocho manos de veintitrés lleva perdidas el Real Betis en sus visitas al Barcelona en lo que va de siglo, lo que evidencia la superioridad del rival. La única diferencia es que en las dos últimas temporadas, sin necesitarlo para ganar (5-0 y 2-4), aquel usó cartas marcadas, aquellas que les permitían hacer fichajes con la garantía de ingresos no hechos efectivos. Primero fue con la venta de no sé qué derechos audiovisuales y ahora, con unos palcos Vips, cuya venta se certificó como pagada, pero aún pendiente de consignarse en cuenta.

No parece que los beneficiarios últimos de la añagaza del auditor, Dani Olmo y Pau Víctor, sean de la partida inicial hoy frente al Betis. Pero podría ocurrir que a lo largo del partido participen y sean determinantes en el marcador. Desconozco si, de pasar, el club verdiblanco se alinearía con la Liga en denunciar la situación o, como en el caso del CSD, miraría para otra parte. El caso es que llegan culés y béticos lanzados. Los únicos que han ganado sus seis últimos compromisos ligueros y mantienen su presencia en Europa, a lo que los azulgrana suman su condición de finalista copero. Y más argumentos, como los que le procuran sus 82 goles marcados y sólo 28 concedidos. Difícil tarea se le presentan a los de Pellegrini, sin Isco moviendo los hilos, en Montjuïc. No imposible, como lo prueba que Atlético, Leganés y Las Palmas rascaran los tres puntos en su estadio esta temporada. Tiene sus opciones si la defensa muestra firmeza ante el colosal poder ofensivo local y es descarado al contragolpe, arma para la que los verdiblancos van sobrados de calidad, no siempre alineada con la eficacia ante el gol. De ganar, con el Villarreal-Athletic de mañana, la plaza Champions podría ponerse muy a tiro.

