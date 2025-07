No lo conozco personalmente, pero como me comentan quienes sí han tenido relación con él más allá de la caseta, de poco habría servido para ahondar en su personalidad por su carácter introvertido y huidizo. William no es como Pepe, con quien comparte apellido, Carvalho. ... Pepe, el inmortal personaje de Manuel Vázquez Montalbán, era cínico, escéptico, desencantado de la política, buen gastrónomo, de vasta cultura. Si acaso, William se parecería a él en su independencia, en el gusto por la soledad y en su pragmatismo, el que le llevó a incardinarse en Sevilla… por lo cerca que estaba de Portugal, su cuna natal, a la que se escapaba a la mínima ocasión. Se va del Betis tras siete años de estancia y no sabemos de él más de lo mucho que habló en el césped, aunque en los últimos tiempos fuera el suyo un discurso entrecortado por las lesiones.

Siete temporadas y el jugador foráneo que más veces vistió la verdiblanca, superando a su «socio» Andrés Guardado, el mexicano que dejó honda huella por Heliópolis. Nunca portando el brazalete de capitán, bien porque hablar con los árbitros se le hacía insufrible, bien por su aversión a convertirse en el portavoz de muchos cuando la suya se escuchaba lo justo en el vestuario. No sé si los datos me lo desmentirían (la IA desvaría cuando se le pregunta, incapaz de obtener botín del abordaje pirata a cientos de fuentes), pero no vi sobre el césped en las últimas temporadas un jugador que protegiera mejor el balón que él. No había forma de quitárselo salvo haciéndole falta, ni forma de interceptárselo cuando con su exquisita técnica lo pasaba al compañero. Cómo sería la cosa, que Manuel Pellegrini, planteada en su día la posibilidad de su marcha o la de Fekir, afirmó sin titubeos que la del portugués sería más difícil de paliar. Recuperado de una rotura del tendón de Aquiles que ha mermado su condición física, le espera el fútbol catarí. No tendrá tan cerca Portugal para sus escapadas, ni la presión competitiva del Betis, ni rivales de entidad. Pero sí el balón, su mejor amigo.

