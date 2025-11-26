Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Un incendio afecta a varias plantas del hospital Santa Lucía de Cartagena

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, fan de Héctor Bellerín: «Amo a este hombre»

El lateral bético envió un mensaje al gobernante en un programa de humor de Estados Unidos

El Betis valora un entrenamiento a puertas abiertas en la Cartuja previo al derbi

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, fan de Héctor Bellerín: «Amo a este hombre»
Al Final de la Palmera

Al Final de la Palmera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani es un reconocido aficionado al fútbol. Hincha del Arsenal, es un declarado aficionado del futbolista del Betis Héctor Bellerín, con pasado en el club londinense, el motivo por el que éste le envió ... un mensaje durante el programa televisivo The Adam Friedland Show, que también es presentado por un reconocido humorista norteamericano y aficionado del Arsenal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app