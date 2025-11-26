Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, fan de Héctor Bellerín: «Amo a este hombre»

El nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani es un reconocido aficionado al fútbol. Hincha del Arsenal, es un declarado aficionado del futbolista del Betis Héctor Bellerín, con pasado en el club londinense, el motivo por el que éste le envió ... un mensaje durante el programa televisivo The Adam Friedland Show, que también es presentado por un reconocido humorista norteamericano y aficionado del Arsenal.

Bellerín dejó un mensaje de admiración al político estadounidense, cuya elección como alcalde de la ciudad más conocida del mundo ha tenido un enorme impacto, que encontró la respuesta de Mamdani para sorpresa de todos los espectadores. «Amo a este hombre», señaló el alcalde, después de que el mensaje en vídeo de Bellerín fuera uno de los que le pusieran entre distintos jugadores del Arsenal.

«No sé si me reconoces con este escudo, este cabello y este bigote. Adam me dijo que vosotros ibais a ver el derbi juntos. No sé si habéis visto este video antes, después o a media parte, pero estoy seguro de que ganamos de alguna manera. Ser un fan de Arsenal está muy relacionado con ser una persona jodidamente 'cool'. Y mi teoría está realmente y verdaderamente comprobada», comenzó Bellerín, que luego elogió a Mamdani. «Incluso aquí en España, sentimos la energía de lo que ha pasado. Es realmente necesario. Eres lo que necesita Nueva York ahora mismo, lo que necesita el mundo ahora mismo. Y, hombre, te envío un montón de amor y respeto de aquí, de España. Desde un gran fan de Arsenal y antiguo jugador de Arsenal, a un gran fan de Arsenal también. A ti también, Adam. Te envío un montón de amor, un gran abrazo y espero verlos pronto. Disfruta el partido», agregó el futbolista bético.

El mensaje fue recibido con el mismo entusiasmo por Mamdani, que mantiene un discurso de izquierdas muy cercano a los ideales de Bellerín. «Amo a este hombre», respondió el político sobre Bellerín, mostrando ese vínculo inesperado entre el jugador del Betis y una de las sensaciones de la política actual en Estados Unidos.