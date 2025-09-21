Vuelve Europa, regresarán las rotaciones de Pellegrini

Aparca el Real Betis por unos días el campeonato liguero 25-26 después de haber conseguido contra la Real Sociedad el segundo triunfo de la temporada y alcanzar los nueve puntos en seis partidos. Y es que este miércoles, 24 de septiembre, aparece en el ... calendario bético la Europa League, competición a la que los heliopolitanos vuelven dos temporadas después, ya que el pasado curso 24-25 disputaron desde el inicio la Conference League. Será el Nottingham Forest, que desde hace pocas fechas dirige Ange Postecoglou, el primer rival de los verdiblancos en el Estadio de la Cartuja para arrancar un torneo en el que vuelve a haber puestas muchas esperanzas en verdiblanco tras haber disputado la pasada campaña la primera final europea de la historia.

Como vuelve la competición europea y dado que hasta el próximo parón de octubre (fin de semana del 11 y 12, coincidiendo con el puente del Día de la Hispanidad) el primer equipo verdiblanco disputará de nuevo cuatro partidos en doce días, dos de LaLiga y otros tantos intercalados de la Europa League, así que regresarán las siempre practicadas rotaciones de Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico.

Es verdad que estamos en un momento en el que el campeonato 25-26 no ha hecho más que arrancar, pero no es menos cierto que ese reparto de minutos entre una competición y otra ya es habitual en el Betis con el preparador chileno en el banquillo, lo que ha permitido compaginar todos los torneos que el primer equipo verdiblanco ha disputado en las últimas seis temporadas, con cinco clasificaciones europeas seguidas y la disputa, el pasado curso, de la primera final continental en los 118 años de historia de la entidad.

Pellegrini se ha preciado por cambiar más de medio equipo en las campañas anteriores entre competiciones. Ha habido partidos en los que incluso el técnico de Santiago ha hecho en torno a siete u ocho variaciones, o incluso alguna más, repitiendo entre un duelo y otro, con 3 ó 4 días de diferencia, muy pocos jugadores en los onces titulares. Algo que siempre ha justificado el propio entrenador para que también todos los futbolistas del plantel tengan minutos y se sientan protagonistas.

Así las cosas y echando un vistazo a la plantilla del Betis, de cara al duelo frente al Nottingham Forest futbolistas como Álvaro Valles, Bartra, Diego Llorente, Altimira, Riquelme y Bakambu, por lo menos, tienen muchas posibilidades de aparecer de nuevo en un equipo inicial. Habrá que ver qué ocurre en los laterales. Aitor volvió a ejercitarse con el grupo en los últimos entrenamientos previos al duelo ante la Real Sociedad, pero Pellegrini prefirió reservarlo y no lo convocó. En el flanco derecho también está la opción de Ángel Ortiz, que podría adaptarse a jugar a pierna cambiada igualmente en el izquierdo. Ahí sólo tiene sano Pellegrini a Junior, al que, justo después del 3 a 1 de Fornals a la Real Sociedad, retiró del campo para dar entrada a Valentín Gómez. Pablo García ya no estará a disposición del entrenador ya que se incorpora a la selección española que disputará el Mundial sub 20 de Chile.