Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Morante se corta la coleta en Las Ventas

Los siete partidos en 22 días que esperan al Betis tras el segundo parón

El equipo verdiblanco vuelve este lunes a los entrenamientos tras el fin de semana sin competición

El calendario de los internacionales del Betis

Varios futbolistas del Betis, en el inicio de un entrenamiento
Varios futbolistas del Betis, en el inicio de un entrenamiento manuel gómez

J. A.

Después de un fin de semana de descanso a causa del segundo parón de la temporada, la plantilla del Betis tiene previsto regresar este lunes a los entrenamientos pensando ya en la vuelta a la competición.

Será un comienzo de semana todavía marcado ... por la ausencia de los futbolistas que han sido convocados por sus selecciones para afrontar encuentros estos días. Mientras tiene lugar el regreso de los internacionales, el grupo dirigido por Manuel Pellegrini comenzará los entrenamientos pensando en el partido del sábado (18.30) ante el Villarreal correspondiente a la novena jornada del campeonato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app