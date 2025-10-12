Los siete partidos en 22 días que esperan al Betis tras el segundo parón

Después de un fin de semana de descanso a causa del segundo parón de la temporada, la plantilla del Betis tiene previsto regresar este lunes a los entrenamientos pensando ya en la vuelta a la competición.

Será un comienzo de semana todavía marcado ... por la ausencia de los futbolistas que han sido convocados por sus selecciones para afrontar encuentros estos días. Mientras tiene lugar el regreso de los internacionales, el grupo dirigido por Manuel Pellegrini comenzará los entrenamientos pensando en el partido del sábado (18.30) ante el Villarreal correspondiente a la novena jornada del campeonato.

Comenzará entonces para el equipo verdiblanco una serie de siete partidos oficiales en 22 días. Cuatro en el campeonato de Primera división (Villarreal, Atlético de Madrid, Mallorca y Valencia), dos en la fase de liga de la Europa League (Genk, Olympique de Lyon) y el correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey (Palma del Río). Próximos partidos 1 Villarreal - Betis (sábado 18 octubre, 18.30) 2 Genk - Betis (jueves 23 octubre, 18.45) 3 Betis - A. Madrid (lunes 27 octubre, 21.00) 4 Palma del Río - Betis (jueves 30 octubre, 21.00) 5 Betis - Mallorca (domingo 2 noviembre, 21.00) 6 Betis - Olympique de Lyon (jueves 6 noviembre, 21.00) 7 Valencia - Betis (domingo 9 noviembre, 18.30) Tres semanas importantes para seguir examinando el rendimiento de la plantilla del Betis antes de la llegada en el fin de semana del 15 y 16 de noviembre del tercer parón de la temporada en el calendario debido a los partidos internacionales de selecciones.

