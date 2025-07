Riquelme: «A mi agente y a mi hermano les dije que al Betis les diría que sí con los ojos cerrados»

Rodrigo Riquelme parece haber caído de pie en el Real Betis. El jugador madrileño aterrizó hace tan solo unas semanas en Sevilla procedente del Atlético de Madrid, club que mantiene aún el 50% de sus derechos. Ocho millones de euros es el precio que abonó la entidad verdiblanca por el madrileño, viendo en Riquelme la solución a la marcha de Jesús Rodríguez al Como. Desde su llegada, constantemente ha estado dejando huella en los entrenamientos del gran nivel futbolístico que atesora, además de mostrar la evidente relación que guarda con Isco, emblema del club. Punto positivo para 'Roro'. Y es que, en el momento que se cerró su fichaje antes de la oficialidad, el capitán del Real Betis se puso en contacto con el extremo para darle la bienvenida al club, algo que al ex del Girona ya le dejó entre ver que tan buena relación existe dentro del vestuario de Heliópolis.

Tras varias semanas a las órdenes de Manuel Pellegrini y con minutos ya durante la pretemporada, Riquelme ha evidenciado claros gestos de estar a gusto, confirmando tal teoría en la entrevista concedida para la Cadena SER. «El Betis porque desde el principio me dio la sensación de que querían que estuviese aquí. Era la opción que más me gustaba y la que le dije a mi representante y a mi hermano que era la que quería, les dije que les diría que sí con los ojos cerrados. Había varias opciones pero el Betis era mi preferida», es lo que el propio atacante confesaba al ser preguntado sobre el por qué de su fichaje.

Sobre el mensaje de Isco y la relación que guarda con sus nuevos compañeros se mostró muy claro, ya que «sabiendo quién es y la magnitud que tiene, hace que quieras estar cuanto antes con ellos y me han hecho sentir todos muy querido». Confesaba también, entre risas, que en su novatada de bienvenida tuvo que cantar una canción de Andy y Lucas como bienvenida a la plantilla. A pesar de que no es todavía definitivo que lo vaya a portar durante la temporada, el dorsal 17 es importante en el Real Betis, y es algo que 'Roro' lo sabe bien, por lo que «cuando me decida el número que escojo lo llevaré con el máximo orgullo sabiendo de quién viene».

«Creo que necesitaba un cambio a nivel mental. Ahora tengo que responder y devolver la confianza que han puesto en mí». El extremo izquierdo también aprovechó para mostrar su agradecimiento al 'Cholo' Simeone por todo lo que le ha enseñado futbolísticamente hablando, al igual que a su ex compañero y amigo Morata, quien es «uno de mis referentes no solo futbolístico, sino también en lo humano». Por último, el canterano del Atlético de Madrid quiso reivindicar el asunto de los mensajes de odio en el fútbol, algo que está manchando la imagen del deporte. «Me ha tocado vivirlo con gente que debería estar de tu lado, pero es parte del circo en el que estamos metidos. Se debería tener mucha más atención en este tipo de comentarios porque estamos hablando de salud cuando recibes un montón de mensajes malos».

Más temas:

Betis