Vitoria de Guimaraes - Betis, en directo: sigue el partido de la Conference League hoy en vivo

¿A quién le dedica los goles? "Siempre a mí país. Hay una guerra en el Congo y su gente no pasa por buenos momentos. Cada vez que puedo denunciar lo que pasa, lo hago, y es lo que he hecho esta noche".

Bakambu y su mejor versión. "No tengo dudas. La verdad es que no es una temporada fácil para mí, pero yo sé por qué. Siempre tengo confianza en mí, hay que seguir trabajando mucho. Fuera del campo tengo un preparador para ayudarme a seguir a este nivel. Contento por el trabajo de muchos meses. Al final las cosas buenas llegan".

«No es mi intención ser primera figura, sino que el equipo gane, que los jugadores marquen diferencias con el mismo compromiso desde el primer día en estos cinco años en el club. He intentado aportar exigencia, ambición y llegar lo más arriba posible con independencia de los problemas económicos del club. El plantel ha respondido y ando contento, pero no busco ser yo la figura sino que los jugadores marquen la diferencia», aclaró en sala de prensa.

Manuel Pellegrini se mostró satisfecho en sala de prensa por la abultada victoria con la que su equipo certificó su presencia en los cuartos de final de la Conference League. El preparador verdiblanco, no obstante, lució su habitual prudencia e invitó a su equipo a seguir progresando para poder superar también la próxima eliminatoria ante el Jagiellonia Bialystok polaco a la vez que buscó evitar ser protagonista del triunfo bético.

El Betis, a más en la Conference. "La defensa comienza con una buena presión en ataque. Atrás hemos ayudado. La fase de clasificación fue dura porque faltaban muchos efectivos y había bajas en el equipo, que ha ido madurando de menos a más. Ahora estamos en un buen momento de forma, pero si algo nos ha enseñado el pasado es que no podemos levantar el pie del acelerador porque cualquier equipo te pone las cosas muy difíciles".

Felicidad. "Sí, una noche muy feliz para todo el beticismo. Ha sido un partido muy completo a todos los niveles, tanto defensivo como ofensivo. Hemos estado muy juntos, ellos no han podido jugar como en la ida y arriba hemos sido muy efectivos".

Pellegrini, en sala de prensa

Feliz por la mejoría y el partido de inicio a fin. "Yo lo dije la semana pasada, cuando empatamos en casa, que no tenía duda de que íbamos a venir aquí a jugar con personalidad y buen juego. Lo hicimos con rendimientos individuales altos y siendo agresivos. Los dos goles tempranos nos han dado seguridad y tranquilidad para manejar el partido los 90 minutos".

Bakambu. "Ya hace un par de semanas que viene mejorando su nivel. En su partido contra el Vitoria hizo el gol y tuvo el cabezazo, un uno contra uno con el portero y un tiro al palo. Me alegro mucho por él. Venía de una lesión grave de cuatro o cinco meses parado. Ha vuelto al nivel que ha demostrado en su carrera".

¿Mejor partido en Europa? "No sé si ha sido el mejor o no. Contra el Eintracht allá también jugamos bien. Lo importante es que nos clasificamos con el nivel que venimos demostrando en los últimos partidos en Europa y LaLiga. Antes de centrarnos en los cuartos hay que centrarse en LaLiga. Me alegro mucho del rendimiento individual y colectivo".

Buena salida al campo y gol tempranero. "El resultado de la ida no era ni malo ni bueno. Tuvimos oportunidades para irnos con ventaja, pero muchas veces si la tienes te dedicas a defender. Jugamos exactamente igual que en casa, saliendo a buscar el partido con personalidad. Era lo que teníamos que hacer para seguir en Europa ante un equipo que venía de muchos partidos en casa sin perder. Teníamos el convencimiento de que lo íbamos a lograr y lo logramos".

Isco. "Lo de Isco no puede sorprender porque lleva mucho tiempo así. Tuvo la fractura que lo paró seis meses y cuando volvió lo hizo con la misma calidad, compromiso y entrega que siempre ha tenido desde su primer día aquí. No ha tenido lesión, quizá haya sido producto de un golpe. Me alegro mucho por él porque lo conozco desde que tiene 19 años y sé de su compromiso para hacer crecer este club tan importante que es el Betis".

El Jagiellonia. "No se puede estar pensando en una final cuando hay que jugar los cuartos. Hay que pensar en Leganés y después viene el parón y partidos complicados. Uno de los grandes errores externamente ha sido creer que los equipos son inferiores a los españoles. En Europa todos los partidos son complicados. Si el equipo polaco llegó hasta ahí, fue por méritos propios. No estamos pensando en la final sino en mantener los resultados de LaLiga, que siempre han sido prioridad. Cuando toque la Conference, intentaremos pasar a la semifinales. Todavía podemos seguir ambicionando y dar un paso más adelante".