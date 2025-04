Vitor Roque sigue sin ver puerta tras cinco partidos con el Palmeiras

Vitor Roque sigue sin ver puerta desde que salió del Real Betis rumbo al Palmeiras. Esta semana, el delantero brasileño volvió a quedarse a cero en el que fue su quinto partido con el Verdao. Decepcionó en su regreso a la Copa Libertadores y fue sustituido a los 64 minutos de partido. Con todo, su equipo fue capaz de ganar gracias a un gol de cabeza anotado por el colombiano Richard Ríos cuando se jugaban los minutos adicionales del encuentro, lo que le permitió al Palmeiras vencer por 2-3 al Sporting Cristal, en partido del Grupo G de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Nacional de Lima.

Vitor Roque estuvo sobre la cancha algo más de una hora y se le vio impreciso con balón y desaparecido en varios tramos del juego. Parece que la presión por marcar que tenía en el Barcelona o en el Betis se la ha llevado en la mochila de vuelta a Brasil. No logra marcar y van ya cinco partidos con su nuevo club, que pagó por él 25,5 millones de euros.

El día de su presentación con el Palmeiras le mandó un palo gratuito al Betis, club que lo acogió, le dio todas las oportunidades posibles y donde Vitor Roque, en cambio, no dio el nivel esperado. «La verdad es que son competiciones diferentes. En el Betis luchamos por poder estar en la Conference League, por clasificarnos a Europa. En el Palmeiras luchamos por ganar títulos. Es una comparación que es muy diferente», dijo el delantero.

Un Vitor Roque que en cualquier caso quiso ser agradecido con los aficionados: «Pero agradezco el cariño de los aficionados del Barça y Betis. En mis partidos no me faltó garra, quizás las cosas técnicas no se dieron como se debían haber dado, pero estoy tranquilo con mi trabajo allí», concluyó.

Más temas:

Europa

Brasil

Betis