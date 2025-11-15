Vitor Roque: «Me fui a Europa muy pronto»

Vitor Roque se encuentra estos días convocado con la selección brasileña para afrontar encuentros amistosos ante Senegal (sábado) y Túnez (martes). El futbolista, de 20 años, llega a la convocatoria después de marcar tres goles en las dos últimas jornadas disputadas ... con el Palmeiras en el campeonato brasileño. Todo ello cuando en un horizonte no muy lejano aparece el Mundial 2026.

Vitor Roque afronta el momento actual sin perder de vista el futuro y también el pasado, concretamente lo ocurrido en su etapa europea. El delantero firmó por el Barcelona en julio de 2023 y en el mercado veraniego de 2024 se incorporó al Betis. En el equipo verdiblanco estuvo hasta finales de febrero en una trayectoria que incluyó 33 partidos, siete goles y dos asistencias.

«Mi sueño es regresar a Europa y adaptarme de nuevo. Si Dios quiere, seguiré trabajando aquí en Palmeiras, ese es mi objetivo actual... Y en el futuro, volveré a Europa. Me fui a Europa muy pronto. Todo deportista sueña con jugar en un club como el Barcelona. Aprendí mucho de esa experiencia. Volver al fútbol brasileño no es un paso atrás, todo lo contrario. A veces hay que dar un paso atrás para avanzar«, ha comentado Vitor Roque antes de afrontar los encuentros amistosos con Brasil.

«Tuvimos una breve conversación, no específicamente sobre lo que debo o no debo hacer, pero nos explica en los entrenamientos lo que deben hacer los dos delanteros», ha comentado en referencia al seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti.