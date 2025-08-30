Visita de Guardado en el entrenamiento del Betis

Guardado, junto a Víctor Antequera, en el entrenamiento de este sábado

Una de las imágenes de este sábado en la actualidad del Betis ha tenido como protagonista a Andrés Guardado. El que fuera futbolista bético entre el verano de 2017 y enero de 2024 ha acudido al entrenamiento del equipo verdiblanco que ha tenido lugar en la ciudad deportiva Luis del Sol.

Guardado ha seguido las evoluciones de los futbolistas dirigidos por Manuel Pellegrini, que han realizado la sesión en la víspera del partido ante el Athletic en el estadio de la Cartuja correspondiente a la tercera jornada de LaLiga.

El mexicano está de regreso a España con el objetivo de iniciar una nueva etapa profesional que pasaría por realizar el trayecto necesario para obtener el título de entrenador. Guardado cerró su trayectoria como futbolista del Betis a comienzos de 2024 después de participar en 218 partidos oficiales con el equipo verdiblanco.

A continuación, Guardado se incorporó al León FC, equipo en el que ha estado hasta el final de la temporada 24-25.

