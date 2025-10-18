Villarreal - Betis, las notas de los jugadores: iluminados por Antony
El brasileño metió dos goles como dos soles para salir a hombros de La Cerámica
Villarreal - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports en vivo
Antony hizo añicos La Cerámica. Así, a martillazos con la pierna izquierda. Como si de un derribo se tratara. En realidad lo hizo con el 2-0 a favor de los amarillos, que se quedaron blancos con esa reacción. El brasileño tiene el duro y ... al fin sabe cambiarlo. El héroe que todos esperaban. Y se fue a celebrarlo con la grada bética y un cafre local le lanzó una botella. Menos mal que andaba por ahí Aitor de guardaespaldas. El 2-2 sabe a victoria. Como para no tomarse algo fresquito después de esto. Pero vamos, que los cardiólogos se van a forrar con este Betis de los descuentos.
Así jugaron los futbolistas del Betis
PAU LÓPEZ
BIEN
Se traga un poquito el gol del 1-0 porque no cubre todo pero después se hizo grande en su portería para evitar males mayores.
BELLERÍN
BIEN
Limpió su zona bien y se incorporó cuando quiso una y otra vez. Pellegrini le quitó al final para que no se las viera con Solomon.
NATAN
BIEN
Exhuberancia física para comerse a Oluwaseyi y toda su familia si hace falta. Y se fue hacia arriba en plan Alexanco.
VALENTÍN
APROBADO
¿Dónde iba en el 1-0? Ese fallo no es admisible. Luego se fue rehaciendo y recuperó la firmeza.
JUNIOR
APROBADO
Arregló al final un partido que le estaba dando dolor de cabeza. Permisivo en el 1-0 pero luego llegó bien al área.
AMRABAT
BIEN
Es que sostiene solito al equipo y sabe hacer sus faltas tácticas y todo. Un potosí para el equilibrio.
MARC ROCA
Aprobado
Gris su partido porque ni se le vio activo al cortar ni preciso en el pase largo o llegada. Aculado y algo diluido.
ANTONY
SOBRESALIENTE
Se permitió el lujo de estar una hora acumulando críticas negativas para responder con dos golazos decisivos. Crack.
FORNALS
BIEN
Mucho del equipo pasa por sus botas y se sabe fundamental en todo momento. El Betis habla por sus pies.
ABDE
APROBADO
Se fue de Pau Navarro un par de veces pero luego el depósito le duró lo que le duró. Ha de ser más decisivo.
CUCHO HERNÁNDEZ
BIEN
Muy trabajador como siempre y se puso de gol con disparos desde muchos lugares. Es un incordio arriba.
LO CELSO
BIEN
Dinamizó la zona ofensiva cuando más quemaba la pelota y le hicieron penalti claro.
AITOR
APROBADO
El multiusos rinde bien en todos lados.
PABLO GARCÍA
SIN CALIFICAR
Poco tiempo.
PELLEGRINI
NOTABLE
Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Villarreal.
