Villarreal - Betis, las notas de los jugadores: iluminados por Antony

Antony hizo añicos La Cerámica. Así, a martillazos con la pierna izquierda. Como si de un derribo se tratara. En realidad lo hizo con el 2-0 a favor de los amarillos, que se quedaron blancos con esa reacción. El brasileño tiene el duro y ... al fin sabe cambiarlo. El héroe que todos esperaban. Y se fue a celebrarlo con la grada bética y un cafre local le lanzó una botella. Menos mal que andaba por ahí Aitor de guardaespaldas. El 2-2 sabe a victoria. Como para no tomarse algo fresquito después de esto. Pero vamos, que los cardiólogos se van a forrar con este Betis de los descuentos.

Así jugaron los futbolistas del Betis PAU LÓPEZ BIEN Se traga un poquito el gol del 1-0 porque no cubre todo pero después se hizo grande en su portería para evitar males mayores. BELLERÍN BIEN Limpió su zona bien y se incorporó cuando quiso una y otra vez. Pellegrini le quitó al final para que no se las viera con Solomon. NATAN BIEN Exhuberancia física para comerse a Oluwaseyi y toda su familia si hace falta. Y se fue hacia arriba en plan Alexanco. VALENTÍN APROBADO ¿Dónde iba en el 1-0? Ese fallo no es admisible. Luego se fue rehaciendo y recuperó la firmeza. JUNIOR APROBADO Arregló al final un partido que le estaba dando dolor de cabeza. Permisivo en el 1-0 pero luego llegó bien al área. AMRABAT BIEN Es que sostiene solito al equipo y sabe hacer sus faltas tácticas y todo. Un potosí para el equilibrio. MARC ROCA Aprobado Gris su partido porque ni se le vio activo al cortar ni preciso en el pase largo o llegada. Aculado y algo diluido. ANTONY SOBRESALIENTE Se permitió el lujo de estar una hora acumulando críticas negativas para responder con dos golazos decisivos. Crack. FORNALS BIEN Mucho del equipo pasa por sus botas y se sabe fundamental en todo momento. El Betis habla por sus pies. ABDE APROBADO Se fue de Pau Navarro un par de veces pero luego el depósito le duró lo que le duró. Ha de ser más decisivo. CUCHO HERNÁNDEZ BIEN Muy trabajador como siempre y se puso de gol con disparos desde muchos lugares. Es un incordio arriba. LO CELSO BIEN Dinamizó la zona ofensiva cuando más quemaba la pelota y le hicieron penalti claro. AITOR APROBADO El multiusos rinde bien en todos lados. PABLO GARCÍA SIN CALIFICAR Poco tiempo. PELLEGRINI NOTABLE Su equipo fue superior y no se echó atrás en ningún momento. Puntazo por creer en esto hasta el final. Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Villarreal.

