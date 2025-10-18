Suscríbete a
+Palmera

Villarreal - Betis, las notas de los jugadores: iluminados por Antony

El brasileño metió dos goles como dos soles para salir a hombros de La Cerámica

Villarreal - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports en vivo

Bellerín despeja ante Oluwaseyi durante el Villarreal - Betis
Bellerín despeja ante Oluwaseyi durante el Villarreal - Betis afp
Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Antony hizo añicos La Cerámica. Así, a martillazos con la pierna izquierda. Como si de un derribo se tratara. En realidad lo hizo con el 2-0 a favor de los amarillos, que se quedaron blancos con esa reacción. El brasileño tiene el duro y ... al fin sabe cambiarlo. El héroe que todos esperaban. Y se fue a celebrarlo con la grada bética y un cafre local le lanzó una botella. Menos mal que andaba por ahí Aitor de guardaespaldas. El 2-2 sabe a victoria. Como para no tomarse algo fresquito después de esto. Pero vamos, que los cardiólogos se van a forrar con este Betis de los descuentos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app