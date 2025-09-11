El Villarreal - Betis se jugará el sábado 18 de octubre a las 18.30

LaLiga ha anunciado los horarios de la novena jornada de Primera división en la que el Real Betis visitará el estadio de la Cerámica de Villarreal el sábado 18 de octubre a partir de las 18.30 en un duelo que será retransmitido por Movistar LaLiga.

De esta forma, el cuadro heliopolitano sabe los horarios de sus siguientes partidos hasta esa fecha, ya que se medirá este domingo 14 de septiembre a partir de las 16.15 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia.

Posteriormente, el viernes 19 de septiembre se presentará en el estadio de la Cartuja ante la Real Sociedad a partir de las 21.00 y recibirá también en el mismo escenario al NottinghamForest inglés el miércoles 24 de septiembre a la misma hora en lo que significará el estreno en esta edición de la Europa League.

Volverá a jugar como local en el estadio de la Cartuja el domingo 28 de septiembre a las 18.30 ante Osasuna en el duelo de la séptima jornada liguera y visitará al Ludogorets de Bulgaria el jueves 2 de octubre a las 18.45. Luego llega el Espanyol - Betis del domingo 5 de octubre a las 18.30. La semana siguiente habrá parón liguero por los compromisos internacionales de las selecciones.

