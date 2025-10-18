Villarreal - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo
LALIGA EA SPORTS
Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 9ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas
Villarreal - Betis: Día para convertir el sueño en objetivo
Dónde ver Villarreal - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026
El Real Betis, que suma tres victorias consecutivas que le han permitido ascender hasta la cuarta plaza de la tabla, quiere consolidarse en zona Champions y con ese deseo ha viajado hasta Villarreal, para medirse al tercer clasificado este sábado, en partido ... correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga EA Sports. Hernández Maeso arbitrará este choque en La Cerámica con González Fuertes en el VAR. Villarreal y Betis son rivales directos, únicamente distanciados por un punto.
El conjunto verdiblanco, que no ha perdido en sus cuatro desplazamientos a domicilio, alcanzó la pausa por la ventana de selecciones de octubre en plena racha. Había ganado los tres últimos partidos jugados, cuatro de los seis últimos oficiales (entre Europa y la competición doméstica), amén de haber hecho pleno de triunfos en LaLiga contra la Real Sociedad (3-1), el Osasuna (2-0) y el Espanyol (1-2), con Cucho Hernández especialmente inspirado, marcando en todos esos partidos.
Todos aptos, menos Isco y Bakambu
Para esta cita tan importante, aunque ni mucho menos definitiva en el Estadio de la Cerámica, Pellegrini, que ambiciona la tercera plaza, recupera a varios efectivos. Engrosaron la convocatoria Bartra, Llorente y Deossa, así como Pablo García y Amrabat, quien se ha restablecido a tiempo de la dolencia muscular que lo apartó del duelo contra el Espanyol. Causan baja Isco y Bakambu. Calibrará muy bien el técnico chileno los esfuerzos de sus internacionales para diseñar un once inicial que podría acercarse mucho al que venció en Cornellá.
Más problemas presenta el Villarreal, que tiene las bajas de Logan Costa, Kambwala, Pau Cabanés, Foyth y Mouriño. Mikautadze tiene molestias. Sí estarán disponibles Gerard Moreno y Ayoze. En la jornada previa al parón, la octava, los de Marcelino cayeron derrotados en su visita al Santiago Bernabéu (3-1). Al Betis le favorecen los últimos precedentes en La Cerámica tras imponerse sucesivamente, y por el mismo marcador (1-2), en las temporadas 2023-24 y 2024-25. Vitor Roque y Lo Celso anotaron el curso pasado para los verdiblancos.
Dónde ver Villarreal - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026
Dónde ver el Villarreal - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming
El partido entre el conjunto groguet y el verdiblanco correspondiente a la 9ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar; y 110 y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.
A qué hora es el Villarreal - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega
El Villarreal CF y el Real Betis se enfrentan este sábado, 18 de octubre, a las 18.30 horas en el Estadio de la Cerámica.
Cómo seguir el Villarreal - Betis
El duelo de la 9ª jornada liguera entre el conjunto de Marcelino García Toral y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.
¡¡¡Buenas tardes!!!
Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Villarreal CF y Real Betis correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete