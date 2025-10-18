Villarreal - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

El Real Betis, que suma tres victorias consecutivas que le han permitido ascender hasta la cuarta plaza de la tabla, quiere consolidarse en zona Champions y con ese deseo ha viajado hasta Villarreal, para medirse al tercer clasificado este sábado, en partido ... correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga EA Sports. Hernández Maeso arbitrará este choque en La Cerámica con González Fuertes en el VAR. Villarreal y Betis son rivales directos, únicamente distanciados por un punto.

El conjunto verdiblanco, que no ha perdido en sus cuatro desplazamientos a domicilio, alcanzó la pausa por la ventana de selecciones de octubre en plena racha. Había ganado los tres últimos partidos jugados, cuatro de los seis últimos oficiales (entre Europa y la competición doméstica), amén de haber hecho pleno de triunfos en LaLiga contra la Real Sociedad (3-1), el Osasuna (2-0) y el Espanyol (1-2), con Cucho Hernández especialmente inspirado, marcando en todos esos partidos.

Todos aptos, menos Isco y Bakambu

Para esta cita tan importante, aunque ni mucho menos definitiva en el Estadio de la Cerámica, Pellegrini, que ambiciona la tercera plaza, recupera a varios efectivos. Engrosaron la convocatoria Bartra, Llorente y Deossa, así como Pablo García y Amrabat, quien se ha restablecido a tiempo de la dolencia muscular que lo apartó del duelo contra el Espanyol. Causan baja Isco y Bakambu. Calibrará muy bien el técnico chileno los esfuerzos de sus internacionales para diseñar un once inicial que podría acercarse mucho al que venció en Cornellá.

Más problemas presenta el Villarreal, que tiene las bajas de Logan Costa, Kambwala, Pau Cabanés, Foyth y Mouriño. Mikautadze tiene molestias. Sí estarán disponibles Gerard Moreno y Ayoze. En la jornada previa al parón, la octava, los de Marcelino cayeron derrotados en su visita al Santiago Bernabéu (3-1). Al Betis le favorecen los últimos precedentes en La Cerámica tras imponerse sucesivamente, y por el mismo marcador (1-2), en las temporadas 2023-24 y 2024-25. Vitor Roque y Lo Celso anotaron el curso pasado para los verdiblancos.