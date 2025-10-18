Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros
Villarreal
Villarreal
Real Betis
LaLiga EA Sports. Jornada 9 Sábado 18/10 18:30h. Canal Movistar LaLiga

Villarreal - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

LALIGA EA SPORTS

Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 9ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Villarreal - Betis: Día para convertir el sueño en objetivo

Dónde ver Villarreal - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

El Real Betis, que suma tres victorias consecutivas que le han permitido ascender hasta la cuarta plaza de la tabla, quiere consolidarse en zona Champions y con ese deseo ha viajado hasta Villarreal, para medirse al tercer clasificado este sábado, en partido ... correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga EA Sports. Hernández Maeso arbitrará este choque en La Cerámica con González Fuertes en el VAR. Villarreal y Betis son rivales directos, únicamente distanciados por un punto.

13:45

Dónde ver el Villarreal - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto groguet y el verdiblanco correspondiente a la 9ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar; y 110 y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Villarreal - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Villarreal CF y el Real Betis se enfrentan este sábado, 18 de octubre, a las 18.30 horas en el Estadio de la Cerámica.

Cómo seguir el Villarreal - Betis

El duelo de la 9ª jornada liguera entre el conjunto de Marcelino García Toral y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

13:30

¡¡¡Buenas tardes!!!

Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Villarreal CF y Real Betis correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

