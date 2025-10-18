Suscríbete a
+Palmera

Villarreal - Betis: Antony premia la buena letra del Betis (2-2)

Dos goles del brasileño igualan el 2-0 de los amarillos en un partido en el que los de Pellegrini incluso merecieron más y el árbitro no pitó un claro penalti sobre Lo Celso

Villarreal - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports en vivo

Antony celebra uno de sus goles en el Villarreal - Betis
Antony celebra uno de sus goles en el Villarreal - Betis efe
Mateo González

Mateo González

Antony dispara con la izquierda en el minuto 93 para culminar una buena acción colectiva del Betis y desata la alegría verdiblanca. El 2-2 final sabe a triunfo porque el Villarreal se había colocado 2-0 en el inicio de la segunda mitad. Una ... catarata de ocasiones verdiblancas no servía para darle forma a un marcador favorable y los amarillos se aprovecharon con su pegada para creer que lo tenían todo hecho. Pero el mérito del conjunto de Pellegrini es que sabe hacer las cosas muy bien. Le da paciencia a lo que merece tenerla y le imprime calidad cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Se le pedía mucho más a Antony, que estaba desaparecido en muchos tramos, pero el brasileño levantó la mano cuando sólo lo hacen los grandes. Dos goles marca de la casa para premiar la lucha hasta el final de un equipo que compite siempre y que arranca un punto que sabe a mucho más ante un rival directo. «Betis, Betis, Betis», se escuchaba en la noche de Villarreal porque la fiesta fue verdiblanca al final.

