Villarreal - Betis: Antony premia la buena letra del Betis (2-2)

Antony dispara con la izquierda en el minuto 93 para culminar una buena acción colectiva del Betis y desata la alegría verdiblanca. El 2-2 final sabe a triunfo porque el Villarreal se había colocado 2-0 en el inicio de la segunda mitad. Una ... catarata de ocasiones verdiblancas no servía para darle forma a un marcador favorable y los amarillos se aprovecharon con su pegada para creer que lo tenían todo hecho. Pero el mérito del conjunto de Pellegrini es que sabe hacer las cosas muy bien. Le da paciencia a lo que merece tenerla y le imprime calidad cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Se le pedía mucho más a Antony, que estaba desaparecido en muchos tramos, pero el brasileño levantó la mano cuando sólo lo hacen los grandes. Dos goles marca de la casa para premiar la lucha hasta el final de un equipo que compite siempre y que arranca un punto que sabe a mucho más ante un rival directo. «Betis, Betis, Betis», se escuchaba en la noche de Villarreal porque la fiesta fue verdiblanca al final.

El punto deja las cosas en su sitio pero es una tarjeta de visita bien firmada por los verdiblancos, que le han dicho al Villarreal y a toda LaLiga que están ahí para competir por la Champions. Si alguno se mereció ganar fue el bloque verdiblanco pero quizás le faltó algo de continuidad para sellar el triunfo. En todo caso lo que hizo fue suficiente para elevar los depósitos de alegría, de nuevo no perder y arrancar un punto que tenía en chino y restarle dos a un rival directo que pensaba que tenía el duelo ganado.

En la primera parte se mostró mucho mejor el Betis en todo menos en el marcador. No supo traducir al electrónico su asociación en el juego, su generación en los metros finales y su dominio. Tuvo un puñado de ocasiones que no consiguió materializar y acabó castigándose con el 1-0 justo antes del descanso. El fútbol tiene estas cosas y en partidos ante rivales de este cariz, más. Marcelino había reservado a muchos más elementos clave que Pellegrini y eso había que aprovecharlo con el balón en los pies, pero en este tramo toda la pinta de ir por delante la tuvo el Betis y el único que lo logró fue el Villarreal. Y es que nada más comenzar Fornals se quedó solo ante los centrales y su pase no lo captó Abde en línea de gol por centímetros. Había detectado pronto el Betis el espacio entre Pedraza y Renato Veiga. Ahí tenía petróleo. Antony le filtró un pase estupendo a Cucho y Tenas llegó poco antes con la rodilla en el suelo fuera del área. Luego el colombiano prueba a Veiga en un disparo que tenía camino de gol.

Las ocasiones se sucedían pero todo seguía igual. Lo que sí se comprobaba es que no era el día de Antony, apocado y poco preciso, como si hubiera recibido una mala noticia. Abde interpretaba bien el baile con Pau Navarro, del que se fue de manera recurrente sabiéndose más veloz. Pero después de este concierto bético le tocaba interpretar fútbol al Villarreal y ahí apareció Parejo, la verticalidad de Buchanan y la soltura de Moleiro despegándose de la banda. Antony no seguía a su marca en defensa ni aprovechaba los huecos para correr. Ahí hay un problema. A Pau se le acrecienta el trabajo ante Buchanan y Oluwaseyi hasta que una mala salida de Valentín deja al equipo como unos zorros tratando de parar a Buchanan, cuyo disparo es más que parable pero la estirada de Pau López es tardía e insuficiente y se produce el 1-0. La rabia bética le hace generar dos jugadas más ofensivas pero la puntería sigue siendo igual poco efectiva antes del descanso.

Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza (Solomon, m. 81); Buchanan, Comesaña, Parejo (Pape Gueye, m. 73), Moleiro (Sergi Cardona, m. 73); Gerard Moreno (Ayoze, m. 63) y Oluwaseyi (Pepé, m. 63). Real Betis Pau López; Bellerín (Pablo García, m. 89), Natan, Valentín, Junior; Amrabat, Marc Roca (Lo Celso, m. 56); Antony, Fornals, Abde (Aitor, m. 69); y Cucho Hernández.

Pau López; Bellerín (Pablo García, m. 89), Natan, Valentín, Junior; Amrabat, Marc Roca (Lo Celso, m. 56); Antony, Fornals, Abde (Aitor, m. 69); y Cucho Hernández. Goles 1-0, m. 44: Buchanan. 2-0, m. 64: Moleiro. 2-1, m. 68: Antony. 2-2. m. 94: Antony.

1-0, m. 44: Buchanan. 2-0, m. 64: Moleiro. 2-1, m. 68: Antony. 2-2. m. 94: Antony. Árbitro Hernández Maeso (Comité Extremeño). Amonestó a Buchanan y Amrabat.

Arrancó la segunda el Betis por la buena línea otra vez coleccionando ocasiones pero sin capacidad de finalizar. Remate de cabeza de Valentín que salva Tenas, Cucho no la engancha en posición favorable, otro disparo cruzado del colombiano, combinación larga que Antony no culmina... Pellegrini quiere algo más y mete a Lo Celso por Marc Roca pero el equipo no da ese paso hacia adelante, sino hacia atrás. Cuando el Villarreal hace sus sustituciones llega el 2-0 con un error en el despeje de Natan, que llega antes que Buchanan pero deja el balón muerto y la jugada sigue hasta que Moleiro remata franco desde atrás.

Sin embargo, ahí no acaba la cosa puesto que en una contra bien llevada Fornals abre a Antony y éste, sin pensárselo dos veces, dispara con su zurda combada poniendo el 2-1 y devolviendo al Betis al partido cuando queda más de media hora de juego. Una vida extra que se había merecido antes y que rebaja el suflé de la diferencia. Aitor entra por Abde en un cambio de esos que tiene programados Pellegrini en la rotación de los internacionales. El Villarreal tiene buenos filtros defensivos pero el duelo está para buscar huecos porque los hay. El choque entra en una fase decisiva en la que los amarillos adelantan algo más la línea porque no quieren agobios. También entran titulares como Sergi Cardona o Pape Gueye para el balance defensivo. El Betis juega al pie, quizás falta algo más de dinamismo pero tampoco puede desnudarse del todo porque al contragolpe hay mucho peligro en los locales.

Se pide penalti sobre Junior cuando iba a rematar tras un centro medido de Lo Celso al área. Hernández Maeso dice que no hay nada apesar de que Pau Navarro mete la pierna de forma imprudente. La tiene Antony con un disparo fuerte después de una internada de Junior hasta la línea de fondo pero sale fuera por muy poco. Lo Celso protesta un penalti clarísimo por agarrón por detrás de Pau Navarro pero el árbitro vuelve a lavarse las manos mientras el argentino se queda tendido en el suelo. Bellerín le pide que vaya a revisarlo y Lo Celso no se lo cree, cruzando las manos. El agarrón es claro y se une a las polémicas arbitrales que ya son demasiadas que sufre el Betis ante el Villarreal en estos tiempos.

Falta peligrosa sobre Amrabat en la frontal, perfecta para Lo Celso pero la tira alta el argentino para celebración local. Era una oportunida fantástica. Otra. Quedan poco minutos y el Betis tiene que apretar para puntuar al menos. Sale Pablo García. Da cinco minutos de alargue el árbitro y va el Betis con toda la prisa del mundo y con intensidad tras cada balón. No llega Pablo García por poco a un balón de Aitor. Pero el empate, que sabe a victoria, se produce con un gol de Antony después de una buena jugada colectiva. Golazo del zurdo colocándola donde debe para el 2-2 y la fiesta verdiblanca por un punto valiosísimo firmado con buena letra, la de la paciencia y el buen juego ante un rival directo y después de una desventaja tan clara en la segunda mitad.