Vieites, Cardoso y Sabaly se entrenan con normalidad y estarán en la final de la Conference

Fran Vieites, Youssouf Sabaly y Johnny Cardoso fueron bajas por lesión para el Betis - Valencia que cerró la temporada liguera para los heliopolitanos pero todos ellos estarán, si no hay contratiempos de última hora, en la final de la Conference del próximo miércoles en Polonia ante el Chelsea. Cada uno tiene un caso diferente pero todos, en mayor o menor medida, van a poder ser alineados por Manuel Pellegrini para el duelo más importante de la temporada.

Todos participaron del entrenamiento que esta mañana el conjunto bético ha desarrollado a puerta cerrada en la ciudad deportiva Luis del Sol para preparar ese duelo. Ha sido una sesión en la que los titulares ante el Valencia hicieron trabajo de recuperación aparte y el resto sí tuvo tareas específicas sobre el césped.

Fran Vieites ha hecho portería, como también realizó en la mañana del viernes. El plan con el gallego estaba claro y ya durante la semana había dejado muestras de que va a llegar en condiciones para la final tras superar la microrrotura que sufrió en un entrenamiento. Pellegrini tendrá que decidir entre Vieites, habitual en la Conference, y Adrián como meta titular para medirse al Chelsea.

Mientras, Johnny Cardoso estará sin problemas en el partido. Fue reservado contra el Valencia dado que no había nada en juego. Sus molestias son en el tobillo pero estará recuperado sin mayores problemas y podrá disputar el duelo mandando desde la medular en una posición fundamental para el equipo.

Sabaly acumuló un nuevo entrenamiento y estará también en el encuentro después de superar el esguince en la clavícula que sufrió ante el Rayo y que le impidió jugar los últimos encuentros. El lateral diestro pugnará con Aitor por un puesto en la alineación inicial.

Lo Celso, por su parte, no estuvo este viernes con el equipo dado que sigue tratándose de la distensión muscular que sufrió. Se espera que también esté en el encuentro y que pueda participar con el grupo este domingo o el lunes. La duda con el argentino es a qué nivel podrá rendir dado que las molestias persisten y no le dejan estar al cien por cien aún. En todo caso lo normal es que se apunte a un duelo tan decisivo y quiere estar en Breslavia como uno de los líderes del equipo. «Es una molestia muscular. No es un desgarro sino una distensión. Es importante ver cómo evoluciona en los tres próximos días para ver si va citado. No está descartado«, dijo Pellegrini.

Por último, Chimy Ávila está trabajando aparte para poder estar en estos entrenamientos con el equipo e integrar la lista de convocados para poder vivir el partido desde el banquillo después de varias semanas de lesión muscular.

Pellegrini ya había señalado en la rueda de prensa posterior al Betis - Valencia que no se registró ninguna incidencia física más en el partido: «Ricardo no tiene ningún problema muscular, sino de ahogo. Hoy no tuvo nadie ninguna lesión«

Están descartados para la final de la Conference jugadores como Bellerín, Diego Llorente y Marc Roca, que tienen lesiones de larga duración, así como los no inscritos William Carvalho y Cucho Hernández.

Más temas:

Betis