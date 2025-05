Victoria trabajada

En el minuto 6, Bakambu peleó un balón con convicción y garra para llevárselo, superar a su marcador y servir a Abde en bandeja el 1-0. El congoleño hizo honor al 1 de mayo, día del trabajador: bregó hasta la extenuación, consciente de que ... era una jornada para dejarse la piel. Las estrellas como Isco y Antony brillan tanto que su resplandor ciega nuestra posibilidad de ver más allá de sus figuras. Sin embargo, los buenos aficionados saben que los partidos se ganan también porque alguien, como Bakambu, que no es titular en Liga, se parte la cara, consciente de que debe aprovechar las oportunidades en Europa, donde no puede jugar Cucho. No es habitual que un futbolista de 34 años se faje con tanto coraje. Con la edad, los delanteros ganan en picardía e inteligencia y pierden en agresividad y velocidad. Pero Bakambu fue el que más pundonor puso sobre el césped. Y también el que jugó con más verticalidad, con desmarques continuos.

Todo el mundo se fija en los actores principales, pero en las grandes películas casi siempre hay secundarios que lo bordan. Ocurre también la literatura: no hay Quijote sin Sancho, Batman sin Robin o Sherlock Holmes sin Dr. Watson. Isco dirige el juego, pero lo hace porque Fornals le apoya, ofreciéndose, asociándose con el malagueño. Antony e Isco se buscan continuamente y en la banda derecha del Betis fue donde más triangulaciones se ejecutaron. Pero los jugadores más creativos pueden desarrollar su juego porque un fiel escudero, como Aitor Ruibal, cubre con brío las subidas de los delanteros rivales. Antony confía en que Aitor le guardará las espaldas y será expeditivo. El brasileño no defiende lo que debería, aunque se justificó con un gol determinante. Habrá quien diga que, al no desgastarse en defensa, llega con lucidez a los balones para driblar o pegarle desde fuera del área con fuerza y colocación. Pero de no ser por Aitor, su banda hubiera sido un coladero. Eso sí, el lateral bético falló en el marcaje y propició el gol de la Fiore. Fue un error, pero acaso, si hubiera tenido más ayudas, estaría más fresco. Sería injusto si nos quedáramos con que Antony marcó un gol y Aitor erró en el tanto de la Fiore. Porque durante toda la primera parte, el brasileño estuvo desaparecido, apático, mientras que Aitor se desfondó evitando el peligro de los atacantes.

Se espera que los futbolistas que marcan la diferencia, exhiban su personalidad especialmente en los partidos relevantes. Una semifinal de una competición europea lo es. Antony metió su gol, pero hay que pedirle más compromiso, es decir, contundencia, garra: meter el pie. Isco lo hace y se desfoga. El malagueño es un líder no porque mande, ni porque sea el más hábil con la pelota, sino porque predica con el ejemplo e inspira a los demás. En el minuto 32 mereció la ovación del público no por un pase genial sino porque bajó a su propio córner a robar un balón. Demuestra que criterio y sacrificio no son incompatibles. Cuando le veo me viene a la memoria lo que escribió Plutarco, acerca de los generales romanos más reconocidos: «No hay una visión más agradable para el soldado romano que contemplar a su general comiendo el mismo rancho que él, acostado sobre un vulgar camastro o echando una mano a la hora de cavar un foso o levantar una empalizada». Efectivamente, el general Mario se ganó el prestigio batiéndose el cobre como los legionarios que tenía a su mando: parecía uno más de la tropa. Isco es extraordinario porque, a diferencia de otras estrellas, no elude su compromiso para pelear hasta el último aliento. Está al mando, porque la ofensiva pasa por sus pies, pero si hay que presionar, robar el balón o aguantar la posesión, allí le vemos, sudando la gota gorda, como si fuera Aitor Ruibal.