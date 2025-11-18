Fajardo y Alarcón activan el mercado en Italia

En la semana en la que el Betis disputó la primera ronda de la Copa del Rey ante el Palma del Río, Manu Fajardo, director deportivo, y Ramón Alarcón, CEO, viajaron a Italia para mover el mercado y presenciar en directo dos ... encuentros de la Serie A. No es el primer desplazamiento que hacen ambos en fechas cercanas a la apertura de las operaciones de fichajes para conocer posiciones, valores y predisposiciones. Y hay que recordar que Italia es un destino frecuente para los dirigentes verdiblancos. Ya estuvieron en Milán durante el pasado verano y ahora han repetido en la capital lombarda para moverse buscando jugadores que pueden ser refuerzos de futuro y también para exponer los elementos que pueden ser vendidos en esta fase para generar plusvalías. En definitiva, para posicionarse de cara a un mes de enero en el que habrá seguro movimientos de salida y de entrada, quizás por este orden, en la plantilla heliopolitana.

Así, Fajardo y Alarcón viajaron juntos a Milán para poder presenciar en directo dos partidos de la Serie A y reunirse con varios agentes y directores deportivos tratando temas de diferente índole. Estuvieron el martes 28 de octubre en el Atalanta - Milan, que se disputó en Bérgamo (a 60 kilómetros de la capital lombarda) y concluyó 1-1 con tantos de Lookman y Ricci. El miércoles 29 acudieron al estadio Giuseppe Sinigaglia de Como, también a menos de una hora de camino, para analizar el choque entre el conjunto local y el Hellas Verona que finalizó con 3-1 para los locales, con goles de Douvikas, Posch, Vojvoda y Serdar. Dos choques de nivel con futbolistas muy interesantes en los cuatro equipos contendientes.

Cuentan desde el club verdiblanco que este viaje está enmarcado dentro de las rondas habituales de contactos con agentes y directores deportivos que se mueven en focos de mercado internacional como Milán y que hacen lo propio los dirigentes béticos también en Londres en algunas ocasiones durante el año. En todo caso hay que tener en cuenta que el Betis ha mantenido relación con equipos de esa zona en tiempos recientes dado que ha cerrado dos transacciones millonarias con el Como en las ventas de Assane (11,5 millones) y Jesús Rodríguez (22,5), así como estuvo negociando con el Inter por Asllani y se interesó por la cartera de futbolistas que podían salir del Milan. Al mismo tiempo estuvo tratando con el Hellas Verona la adquisición del central Daniele Ghilardi pero la operación no se concretó y los heliopolitanos firmaron finalmente a Valentín Gómez, por quien hablaban de forma paralela con el Vélez Sarsfield. El central italiano se incorporó a la Roma. También en el viaje a Italia del verano buscaron avances por Rolando Mandragora, centrocampista que no salió de la Fiorentina, y que no alcanzó un acuerdo de renovación, con lo que concluye contrato en junio.

También en Lisboa y Brasil

Alarcón y Fajardo suelen moverse mucho de forma conjunta tanto en las épocas de mercado como en las previas y durante el año también estuvieron en México para cerrar a Deossa o en Inglaterra para concretar el fichaje de Antony. De hecho, la semana pasada estuvieron en Lisboa para participar en el foro Transfer Room con diferentes agentes y responsables deportivos de equipos internacionales. Esta presencia del Betis en todos estos eventos y en las capitales europeas donde se mueven los mercados es considerada una cuestión estratégica por parte del club para que su valor se refuerce y los contactos sean más directos evitando intermediarios.

Además, durante la semana pasada se pudo ver a Juan José Cañas, miembro de la dirección deportiva comandada por Fajardo, en Porto Alegre y Sao Paulo viendo en directo varios partidos y siguiendo a futbolistas en concreto y también el nivel de la liga en general en el tramo final de su temporada. El que fuera capitán verdiblanco aprovechó su viaje, además, para verse con otros dos mitos del Betis como Marcos Assunçao y Edu.

En ese sentido el Betis está preparando el mercado de enero teniendo en cuenta que hay posiciones que pueden precisar de mejoras para dar el salto que se demanda hacia la lucha por los puestos de Liga de Campeones. En el foco está la plaza de delantero centro para que compita con Cucho Hernández con mayor fuerza que Bakambu, que finaliza contrato el próximo 30 de junio y que tiene el hándicap de su marcha a la Copa de África entre diciembre y enero, aunque también puede servir de escaparate. También la de lateral izquierdo por las dudas con el rendimiento de Junior y la marcha también segura de Ricardo cuando acabe la temporada y dispute el Mundial con Suiza.