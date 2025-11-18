Suscríbete a
Muere a los 85 años Álvaro Domecq Romero, rejoneador y ganadero de Torrestrella

Fajardo y Alarcón activan el mercado en Italia

El director deportivo y el CEO del Betis estuvieron presenciando en directo partidos del Milan, Atalanta, Hellas Verona y Como y moviendo las opciones de refuerzo y venta de cara a enero

Tercera reunión para buscar el acuerdo con Pellegrini

Fajardo dialoga con Pellegrini, Cousillas y Alexis antes de un entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol víctor rodríguez
Mateo González

En la semana en la que el Betis disputó la primera ronda de la Copa del Rey ante el Palma del Río, Manu Fajardo, director deportivo, y Ramón Alarcón, CEO, viajaron a Italia para mover el mercado y presenciar en directo dos ... encuentros de la Serie A. No es el primer desplazamiento que hacen ambos en fechas cercanas a la apertura de las operaciones de fichajes para conocer posiciones, valores y predisposiciones. Y hay que recordar que Italia es un destino frecuente para los dirigentes verdiblancos. Ya estuvieron en Milán durante el pasado verano y ahora han repetido en la capital lombarda para moverse buscando jugadores que pueden ser refuerzos de futuro y también para exponer los elementos que pueden ser vendidos en esta fase para generar plusvalías. En definitiva, para posicionarse de cara a un mes de enero en el que habrá seguro movimientos de salida y de entrada, quizás por este orden, en la plantilla heliopolitana.

