El vestuario del Betis y el fútbol se vuelcan en apoyar a Isco

La lesión de Isco Alarcón supuso un duro varapalo para el Betis. Ya en el intermedio la tensión se palpó en el vestuario, después de que el malagueño se retirase cojeando del terreno de juego y con evidentes gestos de dolor. Tras confirmarse esta mañana la nueva fractura en el peroné izquierdo, los mensajes de ánimo han empezado a surgir tanto por parte de sus compañeros como también desde otros puntos del panorama futbolístico español.

«Volverás más fuerte, como ya nos has demostrado. Te queremos y estamos contigo», ha escrito Marc Roca en las redes sociales, un mensaje similar al de otros compañeros. «Mucha fuerza, capitán. Volverás más fuerte que nunca. Ya te extrañamos y te esperamos con ansias», ha señalado Cucho Hernández. «Volverás más fuerte y mejor, como siempre. Te esperamos, mago», le ha indicado Adrián San Miguel, otro de los pesos pesados del vestuario heliopolitano. «Mucha fuerza, capi», le ha deseado Chimy Ávila.

También jóvenes como Ángel Ortiz o Dani Pérez han querido mostrarle su apoyo a Isco Alarcón. «Mucho ánimo, capitán. Te esperamos pronto», ha colocado Ángel Ortiz. «Mucha fuerza, capitán. Volverás más fuerte», ha señalado, por su parte, Dani Pérez, otro futbolista que también sabe lo que supone caer lesionado de gravedad.

Pero también desde otros puntos del fútbol español le han llegado mensajes de apoyo a Isco. Si el propio David Larrubia, el futbolista del Málaga que lo golpeó en esa desafortunada acción, ha escrito un mensaje en sus redes para pedir disculpas, también el club costasoleño le ha deseado una pronta recuperación. «Todo nuestro ánimo. Te deseamos, de corazón, una pronta recuperación, Isco», ha indicado el Málaga en su cuenta oficial.

«¡Mucho ánimo, Isco Alarcón! ¡Te esperamos pronto de vuelta y más fuerte que nunca, mago!», ha sido el mensaje desde LaLiga, en el que respondía al comunicado bético informando del alcance de la lesión. «Una verdadera pena. Te echaremos de menos en la primera jornada en el Martínez Valero, genio», ha señalado, por su parte, Eder Sarabia, el entrenador del Elche y primer rival del Betis en el torneo liguero.

