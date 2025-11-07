Dónde ver Valencia - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

A las puertas de los ocho primeros en la UEFA Europa League tras su solvente victorias sobre el Olympique de Lyon (2-0), el Real Betis visita este domingo Mestalla para enfrentarse al Valencia CF, en encuentro de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports ... , con el objetivo de anclarse en la quinta plaza sin perder de vista la cuarta ampliando esta secuencia de buen juego y excelentes resultados. El conjunto verdiblanco acredita 19 puntos y el Valencia, en zona de descenso, sólo nueve. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Valencia - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto valencianista y el verdiblanco correspondiente a la 12ª jornada liguera será retransmitido por DAZN LaLiga TV 2 (dial 58 en Movistar; y 114 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Valencia - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Valencia CF y el Real Betis se enfrentan este domingo, 9 de noviembre, a las 18.30 horas en el Estadio de Mestalla.

Cómo seguir el Valencia - Betis

El duelo de la 12ª jornada liguera entre el conjunto de Carlos Corberán y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Valencia - Betis

Derrochando solidez, calidad, pegada y capacidad para gestionar las ventajas sin apenas sufrir, concediendo muy poco, el Betis prácticamente calcó las victorias contra el Mallorca y el Olympique de Lyon, ambas en el estadio de la Cartuja. Las cerró en la primera parte, con Abde y Antony brillando sobre el resto, y convirtiendo los segundos tiempos en meros trámites. Su efectividad es alta y no necesita generar muchas ocasiones para inclinar los partidos a su favor. Las dos porterías a cero y ese parcial de 5-0 acumulado entre los dos encuentros dan fe del excelente momento de forma y fútbol del equipo heliopolitano, que ya acecha las ocho primeras plazas en la Europa League tras su triunfo el jueves y se ha asentado en la quinta plaza de la competición doméstica, sin renunciar a la zona Champions.

Antes del parón, el Betis desea darle carrete a este buen momento sumando los puntos en Mestalla ante un Valencia metido en la zona conflictiva, decimoctavo antes del comienzo de esta jornada, con apenas nueve puntos en su casillero. Isco, Junior y Pau López, a expensas de las novedades que depare el entrenamiento previo al choque, causarán baja en el Betis. Pellegrini reservó el jueves a Ricardo, con molestias físicas, con la idea de tenerlo disponible para el duelo en Valencia, si bien Valentín Gómez completó una gran actuación demostrando su polivalencia tras haber sido empleado ya en tres posiciones. Bellerín, Bartra, Amrabat y Cucho, suplentes todos ellos contra el Olympique de Lyon, opositan claramente a la titularidad en Mestalla. Y puede que también repita Fornals, con ganas seguro de reivindicarse en el marco de su gran temporada tras haber sido convocado por Luis de la Fuente para los dos próximos partidos de la selección española.

Cómo llega el Valencia

El Valencia CF está en problemas una temporada más. Apenas ha ganado dos partidos (contra el Athletic y el Getafe en casa) de los once ya disputados, de los que ha perdido seis. En las últimas seis jornadas suma dos empates y cuatro derrotas, dos de ellas en su feudo, ante el Oviedo y el Villarreal. El pasado fin de semana cayó goleado en el Bernabéu (4-0). Su técnico, Carlos Corberán, medita un cambio de sistema con la adopción de una defensa de cinco hombres con tres centrales a fin de mostrarse menos vulnerable. El Valencia, que ya ha encajado 20 goles, presentará las bajas de Diahaby, Ramazani y Foulquier. Tiene la duda de Ugrinic, con molestias en la rodilla. En el coliseo valencianista, el Betis perdió la pasada campaña (4-2), si bien con Pellegrini se ha impuesto en tres de sus cinco visitas.