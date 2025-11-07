Suscríbete a
Dónde ver Valencia - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

LALIGA EA SPORTS

El conjunto verdiblanco quiere prolongar este domingo en Mestalla su buen momento de fútbol y resultados para afianzarse en la quinta plaza sin perder de vista las posiciones de Champions

El Contragolpe: «El Betis demostró ante el Lyon la pegada y la pintaza que tiene»

Bartra salta al corte para taponar un tiro de Almeida en el Betis - Valencia de la pasada temporada
Bartra salta al corte para taponar un tiro de Almeida en el Betis - Valencia de la pasada temporada
Sergio A. Ávila

A las puertas de los ocho primeros en la UEFA Europa League tras su solvente victorias sobre el Olympique de Lyon (2-0), el Real Betis visita este domingo Mestalla para enfrentarse al Valencia CF, en encuentro de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports ... , con el objetivo de anclarse en la quinta plaza sin perder de vista la cuarta ampliando esta secuencia de buen juego y excelentes resultados. El conjunto verdiblanco acredita 19 puntos y el Valencia, en zona de descenso, sólo nueve. Te contamos todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

