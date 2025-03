Dónde ver Petrocub - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la Conference League 2024-2025

Hasta Moldavia viaja el Real Betis esta semana para afrontar un nuevo compromiso europeo. En partido correspondiente a la penúltima jornada de la fase de liga de la Conference League, el conjunto verdiblanco se medirá en el Stadionul Zimbru de Chisinau al Petrocub Hincesti, vigente campeón liguero de su país. Los moldavos sólo suman un punto en la Conference, fruto de un empate y tres derrotas, mientras que los verdiblancos, 22º de la tabla, acumulan cuatro unidades tras la derrota sufrida en tierras checas contra el Mlada Boleslav.

Del arbitraje de este duelo europeo en Chisinau se encargará el belga Lothar D'hondt. Te contamos a continuación todos los detalles del partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Petrocub - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto moldavo y el verdiblanco será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar y 115 en Orange TV), Multieuropa + Conference (Movistar Liga de Campeones 3, dial 62) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Petrocub - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El FC Petrocub y el Real Betis se enfrentan este jueves 12 de diciembre a las 18.45 horas en el Stadionul Zimbru.

Cómo seguir el Petrocub - Betis

El encuentro entre el equipo moldavo y el heliopolitano se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Conference League 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Petrocub - Betis

La derrota en la República Checa (2-1) le complicó mucho al Betis la posibilidad de meterse entre los ocho primeros de la Conference y ahorrarse la eliminatoria del play off de febrero. A falta de seis puntos por disputarse, los verdiblancos están a cinco del octavo, así que es mucho más factible clasificarse entre los 24 mejores. No obstante, el Betis tiene la obligación de ganar estos dos últimos encuentros de la fase liguera y se confía en que, pese a las muchas bajas de este jueves, el plantel de Pellegrini imponga en Moldavia la diferencia de calidad existente entre ambas escuadras. Si se emplease con el mismo vigor e intensidad que con el Barça, sus opciones de victoria crecerían evidentemente como la espuma.

La novedad de la expedición verdiblanca puede ser Johnny Cardoso, el único de los lesionados recuperado. Siguen en el dique seco Bellerín, Mendy, Marc Roca, Fornals y William Carvalho. A todos ellos se une Rui Silva, lesionado en el calentamiento previo al duelo con el Barcelona, además de Lo Celso, sancionado, e Isco, Losada y Vieites, que no están inscritos. Son diez ausencias y muchas de ellas de peso, pero aun así, la teoría dice que el Betis dispone de mejores argumentos que el Petrocub. El empate con el Barcelona debe reforzar la confianza del grupo. No ganó, pero el Betis se pareció al de sus mejores días de la temporada y, además, recuperó a Isco para la causa aunque el malagueño no pueda estar en Moldavia.

Cómo llega el Petrocub

El FC Petrocub Hincesti es un club fundado en 1989 que está jugando sus partidos europeos en la capital moldava, Chisinau, a unos 35 kilómetros de Hincesti. El Stadionul Zimbru, recinto que acoge los partidos de la selección nacional, tiene una capacidad de unos 10.500 espectadores. El conjunto moldavo ganó su liga la pasada temporada y en verano disputó eliminatorias de acceso a la Champions League y la Europa League antes de caer a la Conference, donde no ha ganado ninguno de sus partidos. Perdió con el Pafos (1-4), el Jagiellonia (2-0) y el Rapid de Viena (0-3), antes de sacar un empate en su visita al Istanbul Basaksehir (1-1). Entrenado por el moldavo Andrei Martin (50 años), el Petrocub es tercero de la Superliga de Moldavia tras 14 jornadas disputadas, con 23 puntos frente a los 36 del Sheriff, primero, y los 25 del Zimbru, segundo. El último partido oficial del Petrocub fue precisamente el disputado en Estambul de la Conference League.