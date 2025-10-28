Dónde ver Palma del Río - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

El Real Betis, que no pudo doblegar al Atlético de Madrid el pasado lunes en el estadio de la Cartuja, pasa ya esa página para abordar este jueves un nuevo frente competitivo, el de la Copa del Rey. En partido de la primera ... eliminatoria del torneo, los verdiblancos comparecerán en el Estadio Sergio León para medirse al Atlético Palma del Río, del Grupo 1 de la División de Honor Andaluza. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Palma del Río - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto palmeño y el verdiblanco correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey será retransmitido por Movistar Plus y Movistar LaLiga 4 (diales 7 y 168 en Movistar).

A qué hora es el Palma del Río - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Atlético Palma del Río y el Real Betis se enfrentan este jueves, 30 de octubre, a las 21.00 horas en el Estadio Sergio León.

Cómo seguir el Palma del Río - Betis

El duelo de la Copa del Rey entre el conjunto de Fran Sedano y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Copa del Rey 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Palma del Río - Betis

El lunes, en un duelo por los puestos de Champions, cayó el conjunto verdiblanco ante el Atlético en un partido marcado por la eficacia en las áreas y los dos goles psicológicos de los colchoneros, al comienzo del encuentro y en el tiempo de prolongación de la primera mitad. Lo intentó todo en la segunda parte el Betis, pero se encontró con Oblak y ya tiene que pasar página porque la competición no para. Ese frenesí aumenta ahora con la puesta en escena en la Copa del Rey, torneo siempre de grato recuerdo para el equipo verdiblanco que la plantilla de Manuel Pellegrini, como ya es habitual, afrontará con la máxima ambición y el deseo de superar el mayor número posible de eliminatorias. La primera lo lleva a la provincia de Córdoba, hasta el municipio de Palma del Río en concreto, a 80 kilómetros de Sevilla, para medirse a un conjunto que tiene como buque insignia a un exjugador verdiblanco, Sergio León. El estadio del modesto club cordobés lleva, de hecho, su nombre. Se han vendido todas las entradas para el partido.

Hay muchas categorías de diferencia entre ambos equipos y, aunque no debe fiarse el Betis, parece un día apropiado para que futbolistas con menor protagonismo en los planes del Ingeniero, como el guardameta Adrián, Ángel Ortiz, Pablo García, Llorente y Chimy Ávila aparezcan en el once titular para sacar adelante este compromiso y reencontrarse con la victoria después de dos partidos, en Genk y el jugado en la Cartuja con el Atlético de Madrid, en los que, mucho tiempo después, el Betis se quedó sin marcar. Salvo contratiempo de última hora, Isco se mantiene como único inquilino de la enfermería.

Cómo llega el Palma del Río

El Atlético Palma del Río vivirá un partido que será una auténtica fiesta tras ganarse el derecho a estar en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Para llegar hasta ahí, los palmeños superaron al Los Barrios y al Montilla en la Copa Andalucía, donde cedieron en la final ante el Maracena. Posteriormente, los pupilos de Fran Sedano eliminaron al Atlético Melilla venciendo en ambos partidos por 5-0. Son los quintos clasificados del Grupo 1 de la División de Honor Andaluza, que comanda el Betis C, con 13 puntos en siete jornadas. Sergio León es la máxima referencia de un equipo y un club que, para la ocasión, ha remozado las instalaciones de su estadio y ha elevado el aforo hasta los 8.000 espectadores, a través de gradas supletorias, para dar cabida a todos los aficionados que se esperan dada la cercanía con Sevilla y los muchos béticos que hay en la provincia de Córdoba.