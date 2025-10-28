Suscríbete a
Dónde ver Palma del Río - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

COPA DEL REY

Los de Pellegrini abordan este jueves la primera eliminatoria del torneo del KO visitando al equipo del exverdiblanco Sergio León

El Palma del Río de Sergio León, rival del Betis en la primera ronda de la Copa del Rey

Antony y Aitor estrechan la mano en el Betis - Osasuna de esta temporada en el estadio de la Cartuja
Sergio A. Ávila

El Real Betis, que no pudo doblegar al Atlético de Madrid el pasado lunes en el estadio de la Cartuja, pasa ya esa página para abordar este jueves un nuevo frente competitivo, el de la Copa del Rey. En partido de la primera ... eliminatoria del torneo, los verdiblancos comparecerán en el Estadio Sergio León para medirse al Atlético Palma del Río, del Grupo 1 de la División de Honor Andaluza. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

