Dónde ver Ludogorets - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Aupado ya hasta las posiciones europeas tras hacer pleno de triunfos en la Cartuja contra la Real Sociedad y el Osasuna, el Real Betis fija como siguiente objetivo estrenar en la Europa League su casillero de victorias y con este fin viaja hasta Razgrad, en Bulgaria, para medirse a domicilio este jueves al Ludogorets en partido de la segunda jornada de la competición continental. Del arbitraje de este duelo se encargará el austriaco Julian Weinberger. Te contamos todos los detalles de esta nueva cita europea para el Betis y cómo verla y seguirla.

Dónde ver el Ludogorets - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto búlgaro y el bético correspondiente a la 2ª jornada de la Europa League será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (diales 60 en Movistar y 115 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Ludogorets - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El PFC Ludogorets Razgrad y el Real Betis se enfrentan este jueves, 2 de octubre, las 18.45 horas en el Ludogorets Arena.

Cómo seguir el Ludogorets - Betis

El duelo de la 2ª jornada de la Europa League entre el conjunto de Rui Mota y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Europa League 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Ludogorets - Betis

Con dos victorias y un empate, el obtenido ante el Nottingham Forest, saldó el Betis su tríptico de partidos en el estadio de la Cartuja. Lo hizo con seis puntos en el zurrón liguero, con la moral reforzada y el convencimiento de que el equipo está en buen momento y en el camino para lograr los objetivos de esta sexta temporada con Pellegrini en el banquillo. Tras ese reparto de puntos con los ingleses y la victoria sobre el Osasuna, los verdiblancos abordan su segundo compromiso europeo de la temporada visitando la ciudad búlgara de Razgrad, para medirse al Ludogorets, donde ya vencieron en la temporada 2022-2023, también en la Europa League, con un solitario tanto de Fekir (0-1). También en casa, en el Benito Villamarín, pudo el Betis con el Lugodorets, venciéndolo por 3-2 con dianas de Luiz Henrique, Joaquín y Canales. Para los visitantes anotaron Despodov y Rick.

A Bulgaria se marcha la expedición bética con las consabidas ausencias de Bartra, Llorente, Deossa e Isco. Además, causa baja Pablo García, pero en su caso al estar disputando el Mundial sub 20 con España. Pellegrini moverá el once para repartir cargas y esfuerzos dado que el domingo hay nueva jornada liguera, la última antes del parón de selecciones de octubre, con visita al RCDE Espanyol, y ya se sabe que al Ingeniero no le gusta nada descuidar la competición doméstica a estas alturas de la campaña en favor de la europea. Podría haber rotación en la portería y jugadores como Ángel Ortiz, Junior, Altimira, Lo Celso, Riquelme y Bakambu tienen opciones de partir desde el inicio este jueves en el Lugodorets Arena, donde el Betis debe plasmar su mayor potencial para llevarse los tres puntos en litigio y hacer bueno el rascado en el tramo final frente al Forest.

Cómo llega el Ludogorets

El Ludogorets se ha consolidado como el primer equipo de Bulgaria, como lo acredita su palmarés. Ha ganado su Liga desde 2012 sin solución de continuidad hasta reunir un total de 14 entorchados. Dirigido por Rui Mota, su estadio es pequeño con una capacidad para unos 10.000 espectadores y, tras nueve partidos disputados en su competición doméstica, marcha segundo clasificado. El pasado fin de semana goleó al Montana (3-0) y en la jornada inaugural de la Europa League se impuso al Malmö con tantos de Bile y Stanic. Sus jugadores más valorados en el mercado son los extremos Caio Vidal (brasileño) y Tekpetey (ghanés). En sus filas milita el lateral derecho sevillano Francisco Javier Hidalgo Gómez, de 31 años, conocido futbolísticamente como Son. Para llegar hasta la fase de liga de la Europa League, los búlgaros superaron dos rondas previas de la Champions, cayendo en la tercera contra el Ferencvaros, y luego vencieron a doble vuelta al KF Shkëndija Tetovo de Macedonia, rival del Rayo en la Conference League.