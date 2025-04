Dónde ver Jagiellonia - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Conference League 2024-2025

A las puertas de hacer historia ante la posibilidad de clasificarse por primera vez para unas semifinales europeas, el Real Betis comparece este Jueves Santo en el Estadio Municipal de Bialystok, al noreste de Polonia, para enfrentarse con el Jagiellonia en el choque de vuelta de los cuartos de la Conference League.

A esta ilusionante cita se presentan los verdiblancos con el colchón de la ida en el Benito Villamarín (2-0), pero también con la misma intención de llevarse el partido para evitar complicaciones en la eliminatoria y sellar el pase a la penúltima ronda de esta competición continental que el Betis quiere conquistar. Te contamos todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Jagiellonia - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto polaco y el verdiblanco será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar y 115 en Orange TV) y LaLiga TV Bar (dial 300 de Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Jagiellonia - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Jagiellonia Bialystok y el Real Betis se enfrentan este jueves 17 de abril a las 18.45 horas en el Estadio Municipal de Bialystok.

Cómo seguir el Jagiellonia - Betis

El encuentro entre el conjunto polaco y el heliopolitano se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Conference League 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Jagiellonia - Betis

El Betis quiere pasar la página del capítulo con el Villarreal cruzando el umbral de los cuartos de la Conference y plantándose en las semifinales. Sin confianzas pero con el respaldo del 2-0 de la ida viaja el Betis, también con la mentalidad de empezar el partido como si la eliminatoria fuera 0-0, tal como reflejó Manuel Pellegrini nada más acabar el duelo en Heliópolis. Aunque le faltara un gol más para sentenciar el cruce, el Betis ya demostró el pasado jueves su superioridad ante los polacos, que prácticamente ni se acercaron a la meta defendida por Vieites. Es más, y aunque fuera por diferentes contratiempos, Pellegrini pudo reservar a Isco toda la segunda parte y concederle un respiro a Antony y Jesús Rodríguez.

El Betis fue superior y con goles de Bakambu y Jesús encauzó una eliminatoria que no está cerrada y tiene que resolver a domicilio. Concretar las ocasiones que genere, a diferencia de lo sucedido este domingo con el Villarreal y a semejanza de lo que aconteciera en Guimaraes, cuando se mostró de lo más contundente ante el arco rival (0-4), puede ser una de las claves de este segundo asalto con los polacos. Para la ocasión, el Betis contará con las bajas de William Carvalho y Cucho, al no estar inscritos en la Conference, y de los lesionados Chimy Ávila y Diego Llorente. Abde ya regresó con el grupo este lunes y podría formar parte de la lista de expedicionarios. Isco y Natan, que apunta a la titularidad con Bartra en el centro de la defensa, están apercibidos de suspensión. No se esperan muchos más cambios en el once. Vieites regresará a la portería, Bakambu a la punta del ataque, y Ricardo y Sabaly seguramente a los laterales. La idea futbolística será la misma: salir a buscar el triunfo desde el comienzo para apuntillar la eliminatoria.

Cómo llega el Jagiellonia

Con el 2-0 en contra, el Jagiellonia se apoyará en el calor de su afición del Estadio Municipal de Bialystok, con capacidad para unos 22.000 espectadores, para tratar de equilibrar la eliminatoria, en una situación muy adversa para sus intereses. Este pasado fin de semana, el conjunto polaco se impuso por 0-1 a domicilio al Legia de Varsovia con gol del extremo Churlinov en el minuto 41. Fue expulsado el lateral diestro Stojinovic y Flach, uno de los mediocentros titulares en la ida del Villamarín, fue sustituido en el minuto cinco de partido por Tomás Silva. El técnico del Jagiellonia, Adrian Siemieniec, dispuso ante el Legia un once muy titular y no se espera que haga muchos cambios para recibir al Betis dada la importancia del encuentro. En cuanto al rendimiento de los polacos en Europa esta temporada em su casa, el Jagiellonia perdió con el Bodo/Glimt (0-1) y con el Ajax (1-4), venció al Petrocub (2-0), al Molde (3-0) y empató con el Olimpija Liubliana (0-0).

Más temas:

Europa

Polonia

Pellegrini

Isco

Betis