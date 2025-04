Dónde ver Girona - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Alcanzadas las semifinales de la Conference League, logro histórico para el club verdiblanco, el Real Betis afronta este lunes 21 de abril otra cita importante para sus aspiraciones en la competición doméstica visitando al Girona FC en el Estadio Montilivi en encuentro correspondiente a la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.

El conjunto de Pellegrini quiere volver a la senda del triunfo liguero olvidando el traspié del pasado fin de semana con el Villarreal. Hernández Hernández ha sido el árbitro designado para este duelo en tierras gerundenses con Pizarro Gómez en el VAR. Te contamos todos los detalles del partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Girona - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto rojiblanco y el verdiblanco correspondiente a la 32ª jornada liguera será retransmitido por DAZN LaLiga TV (diales 55/57 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Girona - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Girona FC y Real Betis se enfrentan este lunes 21 de abril a las 21.00 horas en el Estadio Montilivi.

Cómo seguir el Girona - Betis

El encuentro de la 32ª jornada liguera entre el conjunto de Míchel y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Girona - Betis

El Betis sigue avanzando en Europa en busca de la gloria. Se ha propuesto levantar el título de la Conference League en Breslavia y ya está dos partidos de meterse en la final tras superar este Jueves Santo en Bialystok la eliminatoria con el Jagiellonia, que había dejado encarrilada en el choque de ida en el Villamarín gracias a los tantos de Bakambu y Jesús Rodríguez. Por si había alguna duda, acabó cerrando el cruce en el Chorten Arena (1-1, gol de Bakambu) y rubricando así su clasificación para las semifinales, ronda que jamás había alcanzado en Europa. Ya está entre los cuatro mejores equipos de la Conference. Conociendo a Pellegrini, seguro que ello no distrae al chileno de las obligaciones en LaLiga, donde tampoco quiere el Betis bajar el pistón. Aunque cayese derrotado con el Villarreal (1-2) dejando igualado el duelo particular, quedan 21 puntos en juego y las opciones de la quinta plaza siguen vivas. Las apurará el Betis, que hasta el tropiezo con el conjunto castellonense llevaba nueve partidos invicto, siete de ellos en LaLiga gracias a una secuencia de seis victorias y un empate, es decir, 19 puntos de 21 posibles.

Ante el Villarreal, el equipo fue reconocible en su propuesta futbolística y generó las suficientes ocasiones como para no haberse ido de vacío. La necesaria política de rotaciones no se desactivará en Montilivi aunque haya lesiones y, al jugarse en lunes, la plantilla haya disfrutado de un día más de recuperación. Causan baja los lesionados Diego Llorente, Marc Roca, Chimy Ávila y Ricardo, el último en caer. Parece cantada la vuelta al once de Isco y Johnny Cardoso, tras su suplencia en Bialystok, así como la titularidad de Adrián y Cucho Hernández. Perraud y Aitor apuntan a los laterales, especialmente el primero tras el percance de Ricardo.

Cómo llega el Girona FC

El Girona FC, que ha vivido una temporada histórica disputando por primera vez la Champions League, se encuentra en una situación comprometida desde el punto de vista clasificatorio ya que se ha quedado estancado con 34 puntos y lleva tres derrotas consecutivas. De hecho, de las últimas nueve jornadas sólo ha extraído tres puntos al sumar tres empates y seis derrotas. Da la impresión de que se le está haciendo muy larga la temporada al equipo de Míchel, que la pasada jornada cedió por 2-1 en El Sadar ante Osasuna. En el conjunto catalán causan baja por lesión Artero y Bryan Gil, con dolencias de larga duración. Miguel, su lateral izquierdo titular, es duda. Pese a los malos resultados obtenidos en las últimas semanas, el bloque del Girona no experimenta grandes cambios y arriba, en la delantera, suelen jugar de inicio Tsygankov, Danjuma y Abel Ruiz.